Questi 5 anime mischiano l'horror con il romanticismo: per un Halloween da paura!

Per Halloween, non tutti desiderano vedere la classica storia horror priva di trama. Se anche voi siete in cerca di anime atipici che mischiano questo genere a qualcosa di più, ecco cinque titoli che mischiano l'orrore con una storia d'amore a dir poco atipica.

Angels Of Death è una serie anime tratta da un videogioco RPG omonimo. Anche se all'apparenza non lo sembra affatto, quest'opera vede al centro proprio la storia d'amore fra i due protagonisti. Rachel Gardner è una giovane ragazza che si ritrova improvvisamente intrappolata in uno strano edificio senza un'apparente via d'uscita. Proprio in quel momento incontra Zack, un famigerato assassino anche lui alla ricerca di una via di fuga. Anche se diversi, decidono di unire le forze e fuggire insieme, affrontando ogni terrificante piano del palazzo e numerose creature terrificanti.

In Another, serie horror estremamente popolare fra i fan degli anime, il rapporto fra i protagonisti Mei e Kouichi non è messa in primo piano ma è sicuramente la chiave che permette di scoprire i misteri che si celano nella loro particolare storia. Infatti, Mei Misaki è una studentessa strana e riservata che nessuno in classe sembra riconoscere, tranne Kouichi. Dopo aver fatto amicizia con la ragazza, apprende il tragico destino legato a tutti i loro compagni di classe.

BLOOD+ racconta di una storia d'amore fra vampiri, ma presenta anche molte scene che vi faranno rabbrividire. La giovane Saya Otonashi vive una vita tranquilla assieme alla sua famiglia adottiva, tuttavia soffre di un'amnesia che non le permette di ricordare la sua infanzia. In realtà, Saya è un vampiro, stranamente legata al misterioso ma affascinante Haji.

Future Diary, anche conosciuto con il titoli giapponese Mirai Nikki, è un classico degli anime horror e presenta la yandere più famosa di internet, Yuno Gasai. La storia d'amore di questa ragazza con Yukiteru non è la classica relazione che ci si aspetterebbe da una serie romantica e questo la rende interessante da osservare. I due protagonisti sono immersi in un survival game, in cui tutti i partecipanti dovranno uccidersi a vicenda per sopravvivere e diventare Dio del tempo e dello spazio. Lo abbiamo inserito fra gli anime perfetti per la notte del 31 ottobre.

Sankarea: Undying Love esplora i cliché dei morti viventi in un modo interessante e allo stesso tempo spaventoso. Il protagonista Chihiro, grande appassionato di zombi, realizza finalmente il sogno di una vita di avere una ragazza zombie. Tuttavia, anche se lui e la sua fidanzata Rea Sanka si vogliono un grande bene, devono far fronte a diverse problematiche per poter stare insieme. Uno fra questi è l'istinto animalesco di Rea.