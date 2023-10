Questi 5 anime sono perfetti per Halloween: spaventosi al punto giusto

Ottobre significa solo una parola: Halloween. Quale buon modo per celebrare questa festività con una bella maratona di anime horror? Questi sono alcune delle migliori opere animate da non perdersi assolutamente ad ottobre: e voi le conoscevate già?

Danganronpa: The Animation è una serie anime ispirata dall'omonimo videogioco e vede un gruppo di liceali costretti a fare un mostruoso gioco omicida. Hanno solo due possibilità: uccidere o sopravvivere al gioco, ma solo pochi eletti potranno sfuggire. I ragazzi dovranno inoltre scoprire il colpevole di ogni omicidio, mettendosi spesso l'uno contro l'altro. L'ambientazione della serie e la sua storia rendono quest'opera terrificante ma appassionante.

Junji Ito è il maestro dell'horror, per questo motivo è impossibile non consigliare la serie di Netflix uscita quest'anno Junji Ito Maniac: The Japanese Tales of the Macabre. Non sarà spaventosa come le opere originali dell'autore, ma la loro ambientazione è perfetta per Halloween. Se questa serie non vi ha convinto, presto uscirà l'adattamento anime di Uzumaki e promette di essere molto fedele all'originale.

Higurashi: When They Cry è un anime horror-thriller pubblicato durante la stagione primaverile del 2006. Nel villaggio di Hinamizawa un gruppo di amici trascorre insieme l'estate. Una tradizione nel villaggio è quella di celebrare una festa che si tiene ogni anno. Ogni anno, nel periodo del festival, si verificano una serie di omicidi collegati tra loro .

Non a tutti piacciono le opere troppo spaventose, ma non per questo non bisogna festeggiare nel migliore dei modi Halloween. Interviews with Monster Girls è una commedia spassosa che mostra le avventure scolastiche di alcune ragazze dai poteri sovrannaturali e il loro insegnante di biologia.

Mononoke è un anime horror psicologico pubblicato nel 2007 e presto un nuovo film uscirà nel 2024. La storia segue lo speziale Kusuiuri, noto come il venditore di medicine. Questo speziale uccide gli spaventosi spiriti conosciuti come Mononoke mentre viaggia attraverso il Giappone.