In questi 5 anime il personaggio principale ha più di trent'anni: li conoscete tutti?

Gli anime sono meravigliosi da guardare a tutte le età, ma non tutti presentano un personaggio in cui è facile immedesimarsi. La maggior parte delle serie animate giapponesi presentano ragazzi in età adolescenziale o altri che superano di poco i venti. Sono poche le serie con personaggi al di sopra dei trent'anni, ma noi ve ne consigliamo alcune.

Il protagonista di Usagi Drop, Daikichi Kawachi, è un uomo single di 30 anni che partecipa al funerale di suo nonno durante il primo episodio. Lì la sua famiglia sta discutendo su cosa bisognerebbe fare con la figlia illegittima di 6 anni di suo nonno, Rin. Daikichi decide di adottarla, provocando lo sgomento della sua famiglia. L'anime esplora in modo commovente le sue difficoltà da giovane papà single che deve destreggiarsi tra molteplici responsabilità mentre si prende cura di una bambina.

Himura Kenshin in Rurouni Kenshin appare come un uomo di 28 anni sia nel remake del 1996 che in quello del 2023, anche se l'autore avrebbe voluto renderlo più adulto di così. Queste sono state le sue parole: "A dire il vero, l'idea originale era che Kenshin avesse circa trentacinque anni, ma il mio editore ha detto 'il personaggio principale di un manga shonen sui trentacinque anni?" quindi la sua età è stata spostata a poco più di vent'anni, per far sì che funzionasse con il lasso di tempo." Vi lasciamo la controversia che lega l'autore di Kenshin Samurai Vagabondo.

In Gate, Yōji Itami è un uomo di 34 anni che lavora come soldato delle JSDF (Forze di autodifesa giapponesi) e, nella vita di tutti i giorni, è un otaku autoproclamato a cui piace passare il tempo esplorando i suoi hobby. All'inizio della serie Yoji ottiene l'opportunità di attraversare un portale magico che lo porta a incontrare alcune ragazze magiche e vivere numerose avventure insieme.

In Spy x Family, che ha debuttato recentemente con la sua seconda stagione, Loid Forger è una spia westaliana di trent'anni circa, attualmente in missione a Ostania. Il suo obiettivo è Donovan Desmond. Sfortunatamente, Donovan è incredibilmente attento con chi comunica. Loid forma una famiglia con Yor e Anya, quindi ha una scusa per infiltrarsi negli stessi circoli sociali di Desmond.

Yosuke Shibazaki, il personaggio principale di Uncle From Another World , è un uomo di 34 anni che ha vissuto in un altro mondo negli ultimi diciassette anni. Quando ritorna, suo nipote permette a Yosuke di vivere con lui. L'anime esplora le difficoltà che qualcuno potrebbe incontrare dopo aver vissuto a lungo in un mondo isekai, una perla da non perdersi assolutamente.