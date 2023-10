Questi 5 anime romantici hanno un finale troppo crudele: lacrime assicurate!

Alcune coppie negli anime romantici trovano il loro lieto fine. Altre, purtroppo, devono fare i conti con il destino, che spesso può essere molto crudo. Gli elementi tragici nelle serie giapponesi difficilmente mancano ma certi non risparmiano le lacrime a nessuno.

In Angel Beats!, una delle premesse iniziali è che i loro personaggi principali presto o tardi dovranno abbandonare il loro gruppo di amici per dirigersi nell'aldilà. In questa scuola superiore, che funge da limbo per le giovani anime che devono fare i conti con la loro vita terrena per abbandonarla completamente. Con un preambolo così triste è impossibile che il seguito dell'opera non sia altrettanto commuovente.

Your Lie in April è considerato, per alcuni, l'anime più tragico di sempre. La serie comincia con il racconto di un ragazzo prodigio che ritrova la sua passione per la musica. Tuttavia, quando il giovane Kosei riesce a riprendere la propria vita in mano dopo la morte di sua madre, si ritrova a dover affrontare un altro tragico evento. Impossibile che anche gli spettatori non siano rimasti traumatizzati.

Il film A Silent Voice, in Italia conosciuto anche come La forma della voce, ha sicuramente un lieto fine ma le tragedie che subiscono i protagonisti sono troppo dure per non piangere. Da bambini, la ragazza Shoko ha subito gravi eventi di bullismo, in particolare da Shoyo, per via della sua sordità. Da adolescenti Shoyo ha la possibilità di redimersi, ma è troppo tardi per salvare Shoko.

Quando Mari Okada mette lo zampino in un'opera letteraria, le lacrime sono sempre assicurate. Lo stesso vale per l'adattamento anime di Ano Hana, che affronta in modo eccezionale il tema del lutto. Jintan deve fare i conti con il fantasma di Menma, sua amica di vecchia data, per la quale si sente responsabile della sua morte.

Il lungometraggio Voglio mangiare il tuo pancreas insegna agli spettatori, fra le tante cose, di vivere la vita giorno per giorno. Il colpo di scena finale dimostra quanto la morte possa essere imprevedibile e soprattutto inevitabile.