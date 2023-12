I 5 anime più seguiti per ogni stagione del 2023: ecco le statistiche!

Siamo sempre più vicini alla fine del 2023, e questo significa che è tempo di tirare le somme dell'anno appena trascorso: quali sono stati gli anime più seguiti degli ultimi dodici mesi? Il servizio di streaming giapponese ABEMA ha pubblicato i suoi dati di visualizzazione per il 2023, divisi per ogni trimestre.

Questa è la classifica degli anime più seguiti dell'inverno 2023:

By the Grace of the Gods Season 2 The Angel Next Door Spoils Me Rotten The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IV Part 2 Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World

Di seguito, invece, trovate la classifica delle serie anime più seguite della primavera 2023:

Oshi no Ko Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc My Love Story with Yamada-kun at Lv999 I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too Mashle: Magic and Muscles

Qui c'è la lista degli anime più visti dell'estate 2023:

Jujutsu Kaisen Season 2 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation The Great Cleric Horimiya: The Missing Pieces Il mio Matrimonio Felice

Per ultimo, la lista degli anime più seguiti dell'autunno 2023:

Jujutsu Kaisen Season 2 (Parte 2) Frieren: Beyond Journey’s End Spy x Family Season 2 The Demon Sword Master of Excalibur Academy The Eminence in Shadow Season 2

I primi posti non ci stupiscono troppo: Jujutsu Kaisen 2 e By the Grace of the Gods Season 2 hanno avuto un perfetto ritorno in scena, mentre Oshi no Ko è stata la scoperta di quest'anno. Ciò che più di tutto sorprende è la mancanza di titoli come Attack on Titan o Bungo Stray Dogs. In ogni caso, si tratta delle statistiche di un'unica piattaforma streaming, sebbene molto popolare in Giappone: i dati, insomma, non censiscono la totalità degli utenti. Per quanto riguarda Oshi no Ko l'anime sta per tornare con la seconda stagione, molto attesa dai fan di tutto il mondo.