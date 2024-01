I 5 anime più attesi in arrivo su Netflix nel 2024

Il 2024 di Netflix si prospetta davvero interessante per quanto riguarda il mondo degli anime. Tra serie che troveranno finalmente una conclusione e nuove produzioni che non aspettano altro che stupire i fan, ce n'è per tutti i gusti. Quali sono gli anime più attesi che si aggiungeranno al catalogo Netflix nel 2024? Scopriamoli insieme!

Dungeon Meshi

Un'opera che, nella sua versione originale manga, è già stata la più venduta della settimana in Giappone per molto tempo, senza bisogno di usufruire del boost proveniente da un adattamento anime. Parliamo di una storia ricca di azione, comicità, fantasy e tanta cucina. Dopo Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill (uno degli anime più sottovalutati del 2023), attendiamo con ansia una nuova miscela di atmosfere fantastiche e prodezze culinarie!

Monsters

Un prequel di One Piece che deriva da un vecchio one-shot di Eiichiro Oda e che ci mostrerà le gesta di Shimotsuki Ryuma, lo spadaccino che affronta Zoro su Thriller Bark. Finalmente il pubblico potrà mettere le mani sull'adattamento di un'opera di Oda diversa dal suo manga di culto!

Kimi ni Todoke (Stagione 3)

Erano anni che non si sentiva parlare del seguito di uno degli anime romantici più apprezzati del 2010/2011. Per fortuna, è tempo che le avventure di Sawako e Shota proseguano nella Stagione 3 di Kimi ni Todoke!

Beastars (Stagione Finale)

La seconda stagione di Beastars ci aveva deliziato con una storia che approfondiva ancor di più i rapporti tra i personaggi e che promuoveva Louis a secondo protagonista, accanto all'iconico lupo, Legoshi. Impossibile, a questo punto, non attendere con trepidazione l'adattamento dell'ultimo arco narrativo del manga.

Moonrise

Dopo Great Pretender, ecco un altro anime originale targato Wit Studio! Non esistono quindi materiali di riferimento per quest'opera né sono state rilasciate particolari informazioni sulla trama, che dovrebbe mescolare fantascienza e dramma. Perché aspettarlo? Per lo staff magistrale che c'è dietro!

Piaciuta questa lista? Fateci sapere quale di questi anime seguirete su Netflix, in attesa di scoprire, durante l'anno, quali altri prodotti ci porterà la "N" più famosa del mondo dello streaming.