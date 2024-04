Ecco 5 anime usciti negli anni 80 che hanno gettato le basi per i moderni isekai

Nel panorama odierno degli anime, gli isekai regnano sovrani. Ma le radici di questa tipologia di anime affondano molto più indietro nel tempo, intrecciandosi con racconti fantasy classici e opere videoludiche come "Alice nel Paese delle Meraviglie" e "Super Mario".

Seppur il 1976 viene considerato l'anno di nascita dell'isekai moderno con "Warrior from Another World" di Haruka Takachiho, gli anni '80 rappresentarono un decennio cruciale per il genere, gettando le basi per tutte quelle opere che appassionano gli spettatori di oggi.

In quegli anni, sebbene le produzioni isekai fossero ancora poche e lontane dai titoli moderni, diversi titoli pionieristici posarono i mattoni per il futuro:

Fairy King (1988): Basato sul manga fantasy del 1978 di Ryoko Yamagishi, questo OVA targato Madhouse narra le vicende di Jack, un ragazzo malato che si ritrova nel regno fatato di Nymphidia. Tra atmosfere fiabesche e leggende arturiane, Fairy King rappresenta un primo esempio di isekai che fonde il fantastico con l'ordinario. Nonostante l'animazione non brilli, l'opera rimane un tassello importante nella storia degli isekai.

Alice nel Paese delle Meraviglie (1983): L'adattamento anime del celebre romanzo di Lewis Carroll, prodotto da Nippon Animation, ripercorre fedelmente le avventure di Alice nel suo viaggio surreale nel Paese delle Meraviglie. Oltre a trasposizioni dirette, l'opera di Carrol ha influenzato numerose serie, come "Pandora Hearts" e "Serial Experiments Lain", del quale trovate qui la recensione.

Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach! (1986): Questo film segue Mario e Luigi nel Regno dei Funghi, dove dovranno salvare la Principessa Peach dal malvagio Re Koopa. Seppur semplice nella trama, il film anticipa l'isekai in realtà virtuale e gli adattamenti anime di videogiochi. Qui potete trovare il restauro in 4K di Super Mario grazie a degli artisti indipendenti.

Leda: La fantastica avventura di Yohko (1985): Yohko, una ragazza adolescente con un amore non corrisposto, viene catapultata nel mondo di Ashanti attraverso un portale magico. Dovrà proteggere l'umanità dalle forze del male e diventare la guerriera di Leda. Un mix di mecha e fantasy shojo che dimostra il potenziale innovativo dell'isekai.

Aura Battler Dunbine (1983): Considerato l'anime isekai più influente degli anni '80, Dunbine narra le vicende di Shou Zama, un adolescente trasportato nella terra magica di Byston Well. Tra intrighi politici, guerre magiche e robot giganti, l'anime offre una combinazione unica di mecha e fantasy, con originalità ed emozioni che ancora oggi lo rendono un titolo eccezionale.

