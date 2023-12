5 anime di cui vorremmo il remake anche subito

Chiudiamo con Zatch Bell! che merita decisamente un finale visto che non si è concluso veramente e un remake totale sarebbe proprio l'ideale per ridargli vita.

Anche Tokyo Ghoul ha avuto delle difficoltà nel suo passaggio dal manga all'anime, perciò inseriamo il prodotto nella lista soprattutto per quanto riguarda le ultime stagioni.

Poi c'è Promised Neverland , con l'anime che non è mai riuscito a essere all'altezza del manga e che avrebbe davvero bisogno di un remake per rendere onore all'opera.

Partiamo con Naruto perché nel corso del tempo l'anime ha avuto stili differenti e non sempre coerenti con la sua evoluzione, con puntate molto diverse una dall'altra. Sarebbe interessante vedere l'opera rifatta, ovviamente togliendo tutti i filler.

L'annuncio a sorpresa del remake di ONE PIECE ci ha fatto pensare ad altri anime di cui vorremmo una nuova versione, aggiornata e con un'estetica diversa. Ecco le nostre cinque scelte di prodotti animati di cui vorremmo il remake.

speciale The One Piece: un remake che ha poco senso ma che ha già fatto la storia

