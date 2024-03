5 anni di Spy x Family! La piccola Anya festeggia con l'arrivo di progetti speciali!

Era il 25 marzo del 2019 quando un allora sconosciuta novità fece il suo esordio sulle pagine della rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha. Cinque anni fa debuttava Spy x Family, a oggi conosciuto come uno dei manga più popolari e comici tra tutti. Ma che cosa segna questo anniversario?

In questi 5 anni Spy x Family è divenuto un fenomeno globale, merito della piccola, tenera Anya e delle avventure tra serio e irriverente della famiglia Forger. Papà Loid è una spia internazionale conosciuta come Twilight. Mamma Yor è invece un'assassina conosciuta come Thorn Princess. Anya è invece una telepate imbranata in grado di leggere il pensiero. Dal legame che si forma tra loro si sviluppa uno dei manga e anime più belli di questa generazione.

La spy comedy scritta e illustrata da Tatsuya Endo è un fenomeno. Le meme face di Anya sono divenute un'icona tra gli appassionati e dal manga è arrivato un adattamento composto al momento da ben due stagioni. Un adattamento cinematografico è in arrivo anche nel nostro Paese. Spy x Family CODE: White arriva in Italia con Crunchyroll proprio in questi giorni.

Il 5° anniversario di Spy x Family porta a una serie di interessanti novità. In primis si parla del ritorno dell'anime di Spy x Family, ma non con la Stagione 3 della serie televisiva. Tatsuya Endo ha realizzato uno splendido poster commemorativo per i 5 anni di Spy x Family in cui possiamo osservare i protagonisti della serie in festa. L'autore ha poi dedicato un toccante messaggio ai suoi lettori in cui, ringraziando i fan, parla dei progetti in arrivo.

È stato pubblicato un video PV commemorativo in cui i fan possono godere delle migliori espressioni di Anya. Apre inoltre un sito per il 5° anniversario di Spy x Family, ricorrenza che verrà celebrata con la vendita di articoli limitati, una sessione di autografi con l'autore e con la pubblicazione di illustrazioni e commenti originali di Endo-sensei.

Su Divertimenti è uno dei più venduti di oggi.