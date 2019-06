5 cm al secondo: la Limited Edition arriva in Italia

Sono passato ormai dodici anni da quanto il secondo film di Makoto Shinkai, 5 cm al secondo, fece il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi. Segnando il debutto dello stile artistico, della cura manicale dei dettagli e della poesia dell'autore, la pellicola è arrivata in Italia su grande schermo solamente lo scorso maggio.

Tuttavia, l'emozionante storia di Takaki e Akari, due studenti che dopo il trasferimento di quest'ultima, si tengono in contatto con uno struggente scambio di lettere, sta tornando con la nuova edizione dedicata all'home video.

L'editore italiano di anime e manga Dynit, ha annunciato nelle scorse ora che 5 cm al secondo arriverà in tre nuovi formati il prossimo luglio. In particolare, le versioni saranno quella Blu-Ray, DVD e una Limited Edition, che conterrà, oltre che il film, un booklet da 24 pagine, un poster cinematografico e quattro card esclusive. Inoltre, saranno presenti molti contenuti extra decisamente interessanti. Nel dettagli sarà presente l'OAV "La Voce delle Stelle", un intervista al regista Makoto Shinkai, il film in versione storyboard, “Come il profumo di un fiore” eseguita da The Matcha e altri contenuti presenti anche nelle versioni base.

Infine, vi ricordiamo che di recente è stato pubblicato un nuovo poster promozionale di Weathering With You, il nuovo film di Makoto Shinkai, mentre vi consigliamo la lettura della nostra recensione di 5 cm al secondo.