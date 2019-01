5 cm al secondo arriva nelle sale italiane grazie a Dynit

Byousoku 5 Centimeter, lungometraggio animato da cui è tratto il manga di Seike Yukiko, giungerà presto nelle sale italiane. La notizia è stata rilasciata poche ore fa sul sito ufficiale di Dynit. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta!

Ebbene sì "Dynit è lieta di annunciare l’acquisizione di 5 cm al secondo, il film che ha consacrato Makoto Shinkai al grande pubblico", così inizia il breve annuncio rilasciato sulla pagina Facebook dell'editore italiano.

In occasione di tale annuncio è stato reso noto che la pellicola, dello stesso regista di Your Name e Il Giardino Delle Parole, debutterà nelle sale italiane grazie alla collaborazione tra Dynit & Nexo Digital. Il pubblico avrà quindi occasione di gustare l'opera sul grande schermo tra il 20 e il 22 maggio prossimo.

Debuttato nei cinema giapponesi il 3 Marzo del 2007, in Italia 5 cm al secondo (titolo originale Byousoku 5 Centimeter) è stato distribuito in home video da Kazé. Ancora non si sa se la pellicola verrà ridoppiata o se sfrutteranno l'edizione proposta da Kaze, sappiamo solo che maggiori dettagli verranno divulgati prossimamente.

Ricordiamo che nel nostro paese è disponibile anche una versione manga, con i disegni di Seike Yukiko, raccolta in due volumi ed edita dalla Star Comics. La storia tratta le vicende di Takaki e Akari, due studenti delle scuole elementari legati dalla loro passione per i libri. Tuttavia il trasferimento della ragazza costringe i due amici a tenersi in contatto solo attraverso uno struggente scambio di lettere. Qualche tempo dopo Takaki decide di intraprendere da solo un lungo viaggio per incontrare la sua amica per l'ultima volta, durante una sera d'inverno.

Un'occasione sicuramente da non perdere. Qualcuno di voi lo ha già visto?