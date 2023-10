5 colpi di scena in Sailor Moon che hanno sconvolto il pubblico!

Con 200 episodi, film e un remake alle spalle, Sailor Moon presenta una trama coinvolgente e dei personaggi curati in ogni minimo dettaglio, Il manga di Naoko Takeuchi è stato ben rappresentato dalla serie animata e gran parte del pubblico non potrà mai dimenticare alcuni colpi di scena che hanno completamente cambiato la storia.

Prima fra tutti è l'introduzione di Sailor Venus. Dall'inizio della serie vediamo Usagi/Bunny idolatrare l'eroina Sailor V, estremamente famosa nel mondo della serie e che vanta di fumetti e videogiochi in proprio onore. Per questo motivo, quando le Guerriere Sailor scoprono che anche V è a sua volta una Guerriera Sailor ed è anche la loro leader. Inoltre, è la seconda guerriera a portare con sé un gatto lunare, cioè Artemis.

Alla fine dell'arco narrativo del Regno Oscuro, Usagi e Mamoru/Marzio condividono un raro momento di pace. Ma proprio quando trovano un momento per respirare, arriva il caos: una piccola bambina dai capelli rosa di nome Chibiusa. Non solo scioccherà Usagi essendo anche lei una Guerriera Sailor, ma ancor di più dopo che rivela di essere la figlia venuta dal futuro di lei e Mamoru.

Le prime due stagioni di Sailor Moon hanno molti episodi filler, ma uno fra questi ha particolarmente sconvolto il pubblico. L'episodio intitolato "Cura Dimagrante" è abbastanza confuso: i cattivi vogliono convincere le persone a perdere sempre più peso e Usagi cade in questa trappola. Tuttavia, ciò che ha scioccato gli spettatori è vedere come Luna si burla dell'aspetto fisico di Usagi, cosa che non appartiene al suo personaggio.

Naoko Takeuchi ha scritto specificamente Sailor Moon e Tuxedo Mask in modo che i loro tradizionali ruoli di genere venissero invertiti, la prima è la guerriera mentre il secondo è la "damigella in pericolo". Quando Serenity ed Endymion riconoscono quali sono le loro vere identità, Tuxedo Mask viene gravemente ferito e poi rapito dal Regno Oscuro. Dopo un lavaggio del cervello, egli combatte nei panni di Dark Endymion contro Sailor Moon e vedere Mamoru e Usagi in queste condizioni è davvero straziante.

Sailor Saturn è l'ultima delle guerriere Sailor, dotata di alcuni poteri davvero spaventosi. Essendo legati alla morte, le sue abilità l'hanno portata molto spesso alla vittoria. Tuttavia, quando Sailor Saturn muore è un colpo al cuore, proprio perché nessuno se lo sarebbe immaginato. In un secondo momento rinasce in una bambina che verrà accudita da Sailor Neptune e Sailor Uranus.