5 cose che Dragon Ball Super non ha ancora spiegato (e che forse non farà mai)

Diciamo che la coerenza non è mai stata un punto a favore di Dragon Ball Super - e in alcuni casi nemmeno dell'opera originale. Eppure ci sono alcuni elementi, nell'opera di Toyotaro e del compianto Akira Toriyama, che proprio non tornano, e che mi chiedo se verranno mai spiegate.

Tanto per iniziare, come ha fatto Vegeta a diventare Super Saiyan God se il rituale necessario a sbloccare questa leggendaria trasformazione può essere eseguito soltanto da un saiyan puro di cuore? Il nostro caro principe avrà pure rimediato a molti errori del suo passato, ma la sua anima e il suo temperamento rimangono tutt'altro che puri.

Com'è avvenuto poi, esattamente, il passaggio dal God al Blue per Goku e Vegeta? Sia nell'anime che nel manga non ci viene mostrato per bene l'allenamento che ha portato i due rivali a superare il limite del Super Saiyan God, e tutto ciò che ci viene dato sapere sono le parole di Whis: che cioè i due lottatori sono semplicemente riusciti a raggiungere quel potenziale continuando ad allenarsi. Sì, è vero: anche in Dragon Ball ci sono trasformazioni come il Super Saiyan 3 che spuntano all'improvviso, ma in quel caso almeno il nostro Kakaroth ha avuto 7 lunghi anni a disposizione per sbloccarlo e padroneggiarlo. In Super, invece, passano soltanto pochi mesi senza alcun allenamento particolare, almeno in apparenza. Precoci, i ragazzi!

Vedremo mai il primo individuo nella storia ad essere diventato Super Saiyan God? Qualche tempo fa Toriyama svelò l'identità di questo individuo, un guerriero del passato di nome Yamoshi. Da allora non abbiamo più saputo praticamente nulla, e ad oggi non sappiamo se nei piani di Toyotaro c'è l'eventualità di conoscere più a fondo questa figura leggendaria.

Ma poi, quanto è davvero forte Beerus? Col passare degli archi narrativi e di nemici sempre più potenti viene lasciato intendere che Beerus sia ancora di gran lunga superiore a tutti, e che nemmeno l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego possono ancora rivaleggiare con lui. Ma quindi, quanto si è trattenuto il dio della distruzione in occasione del suo primo scontro con Goku? Inizio a credere che, tra l'altro, potremmo anche non vedere mai un duello finale tra l'Hakaishin e il protagonista, dal momento che Beerus sembra ormai relegato perlopiù a spalla comica.

E infine, vedremo mai i guerrieri degli Universi più potenti in assoluto? Parlo principalmente dell'Universo 1, i cui combattenti non hanno nemmeno partecipato al Torneo del Potere affinché la competizione non diventasse a senso unico. Dal momento che la trama di Dragon Ball Super sembra orientarsi verso altri lidi, in particolare l'ennesima vendetta di Freezer, è probabile che non conosceremo mai gli individui in questione.

Intanto, eccovi tutte le forme del Super Saiyan Blue in Dragon Ball Super.

