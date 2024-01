5 cose che non hanno funzionato in Naruto di Masashi Kishimoto

Amatissimo da milioni di persone, Naruto resta uno degli shonen più apprezzati di sempre, eppure il manga di Masashi Kishimoto non è esente da difetti: vediamo cinque elementi che nel corso dell'opera non hanno funzionato bene.

Partiamo con la gestione dei personaggi: il bello di Naruto era non solo la quantità dei personaggi ma il fatto che venissero approfonditi anche i secondari, elemento che purtroppo si è perso nel corso del tempo, con il manga che si è quasi dimenticato dei comprimari. Infatti ecco 5 personaggi di Naruto che avrebbero meritato più spazio.

Altro elemento di grande pregio era il combattimento: sul finire del manga però Naruto ha perso la parte di strategia che lo caratterizzava per scontri basati quasi unicamente sulla potenza bruta.

Infatti mettiamo anche i power-up visti in Naruto. Da un certo momento in poi diventano esagerati e senza quasi allenamento, passando da naturale evoluzione dei personaggi a trasformazioni ben lontane dallo spirito del manga.

In retrospettiva anche la guerra ha funzionato poco: il culmine della storia ha allargato forse troppo il suo respiro e la frammentazione del racconto non ha portato grossi benefici.

Chiudiamo con la resurrezione dei personaggi: da elemento di fascino come era stato nello scontro tra Orochimaru e il Terzo Hokage a tecnica abusata per ricreare scene e scontri già visti. E sapete quali sono stati i Kage più longevi di sempre in Naruto?

E secondo voi sono queste le cinque cose che non funzionano in Naruto? Diteci le vostre nei commenti.