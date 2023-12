5 cose che forse non sapevi su Muneyuki Kaneshiro, creatore di Blue Lock

L'autore di Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro, è conosciuto per aver scritto una vasta gamma di storie che fondono diversi generi, ma nessun manga è popolare come quello che ha creato con l'illustratore Yusuke Nomura. La miscela di sport e shonen battle è risultata vincente. Ma conoscete proprio tutto di questo scrittore?

In un'intervista, Muneyuki Kaneshiro ha svelato di ammirare Nagi non solo per il suo talento naturale nel calcio, ma anche per il suo atteggiamento stoico. Il vero motivo per cui l'autore si è focalizzato molto sul plasmare al meglio questo personaggio è proprio perché sperava di poter essere come lui. Come forse saprete Seishiro Nagi sarà protagonista di un film prequel chiamato Blue Lock Episode Nagi, tratto dall'omonimo manga diviso in tre volumi.

Nonostante la sua fama derivi principalmente dai manga sportivi, Kaneshiro ha iniziato la sua carriera con una serie horror di successo chiamata "Jagaaaaaan", più vicina allo stile di Junji Ito. Un altro titolo che ha ideato e che molto probabilmente conoscerete è As The Gods Will, che ha ricevuto anche un adattamento live-action che è stato paragonato alla serie di Netflix Squid Game per i numerosi temi in comune.

Hajime Isayama, autore di "Attack on Titan", è un ammiratore della serie "We Did It" di Kaneshiro e i due si sono potuti incontrare in diverse occasioni. Isayama è stato anche colui che ha fatto incontrare il papà di Blue Lock con l'attuale fumettista della serie, Yusuke Nomura. Quest'ultimo era l'assistente del creatore de L'Attacco dei Giganti.

Kaneshiro ha rivelato di avere difficoltà a delineare personaggi altruisti. Sicuramente si contrappone ai tipici protagonisti shonen più tradizionali, come Goku o Naruto. Secondo l'autore di Blue Lock, l'altruismo assume sfumature di egoismo, animato dal desiderio personale di sentirsi bene.

Infine, a sorpresa Kaneshiro ha svelato di non saper giocare a calcio. In effetti, non ha mai messo piede in un campo, ma preferisce piuttosto guardare questo sport in televisione oppure allo stadio. Vi lasciamo con tutti i dettagli sulla seconda stagione di Blue Lock.