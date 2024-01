5 dolcissime commedie romantiche anime con il lieto fine da rivedere

Oggi, l'enorme numero di anime romantici disponibili offre ai fan una vasta gamma di temi da esplorare. Eppure, già negli anni Ottanta, serie come Maison Ikkoku venivano seguite da migliaia di spettatori. Abbiamo raccolto 5 commedie romantiche da (ri)vedere se siete appassionati di questo tipo di anime.

Maison Ikkoku: questa serie degli anni '80 esplora il comportamento che hanno le persone quando tentano di superare la fine di una relazione. Un ragazzo di nome Godai, che vive in una pensione chiamata Maison Ikkoku, ha appena deciso cambiare abitazione a causa della difficile convivenza con i suoi eccentrici vicini. Tuttavia, cambia idea dopo aver incontrato Kyoko, la nuova amministratrice della pensione. Kyoko è molto dolce, e bellissima, ma ha appena subito il trauma della morte del marito.



Itazura na Kiss: in questa serie, Kotoko è costretta a condividere un tetto con il suo idolo, Naoki Irie. All'inizio, Kotoko è innamorata di Naoki, ma lui sembra non ricambiare il suo amore. Tra esilaranti siparietti e momenti emozionanti l'anime racconta l'evolversi della loro relazione.

Myself; Yourself: questa serie ruota attorno a Sana Hidaka, una ragazza che è costretta a trasferirsi lontano dai suoi amici più cari a causa del lavoro dei suoi genitori. Dopo alcuni anni, Sana torna nella sua città e scopre che i suoi amici sono cambiati. L'anime esplora diversi temi come l'amicizia, la distanza e l'amore tra due persone che si ritrovano dopo anni.

Tsuki ga Kirei: l'anime segue la storia di due studenti delle scuole medie che si innamorano per la prima volta. Inizialmente, i due trovano conforto l'uno nell'altro, ma presto si rendono conto di quanto è difficile amare un'altra persona. La serie racconta in maniera molto delicata la purezza di un giovane sentimento.

Nogizaka Haruka no Himitsu: in questa serie, Nogizaka Haruka è una studentessa modello che nasconde il suo amore per gli anime e i manga. Dopo aver incontrato un ragazzo che promette di mantenere il suo segreto, Nogizaka inizia a sperimentare quel sentimento così complesso chiamato amore. Se vi è piaciuto Wotakoi: L'amore è complicato per gli Otaku disponibile su Amazon Prime non potete perdervi questo titolo.

E per voi? Qual è la commedia romantica che avete più a cuore?