I 5 episodi più belli in assoluto di tutto Dragon Ball: lacrime a non finire!

Molte persone hanno conosciuto il genio di Akira Toriyama con Dragon Ball Z, ma la verità è che, seguendo l'ordine cronologico delle serie di Dragon Ball, c'è in origine il primo storico anime con protagonista Goku bambino, intitolato semplicemente "Dragon Ball". Quali sono le puntate che, più di tutte, racchiudono l'essenza della serie del 1986?

5 - Ep. 76: Chi è l'uomo mascherato?

La puntata 76 tratta il toccante ricongiungimento tra Goku e suo nonno defunto. La scena in cui il protagonista può rivedere nonno Gohan in forma di fantasma è una meraviglia e non sarebbe stato strano se Dragon Ball si fosse chiuso già in quest'occasione.

4 - Ep. 120: Goku all'attacco

Lasciando da parte i toni delicati del precedente episodio inserito in classifica, il 120 è un concentrato di azione adrenalinica che pone Goku e Tenshinhan contro il Grande Mago Piccolo. Osservare l'acuta collaborazione tra gli ex rivali del Torneo Tenkaichi non ha prezzo e la Kamehameha che rilascia Goku è semplicemente epica.

3 - Ep. 122: Vittoria!

Nella puntata 122, Tenshinhan è in pericolo di vita e Goku è messo alle strette dal Mago Piccolo. Per abbatterlo, Goku canalizza tutta la propria energia nella mano destra e scaglia un pugno di rara potenza in grado di perforare il torace dell'avversario. Prima di morire, Piccolo genera un discendente che è poi diventato uno dei personaggi più belli di Dragon Ball.

2 - Ep. 59: Il killer

Tao è il primo villain che alza la posta in gioco per davvero in Dragon Ball. Nell'episodio 59, lo spietato assassino uccide Bora, un gentile pellerossa amico di Goku, sotto gli occhi del figlio e del piccolo Saiyan protagonista. La morte, in questo modo, entra di prepotenza nella narrazione.

1 - Ep. 101: Alla fine del torneo

La finale del 22° Torneo Tenkaichi è, ad oggi, tra i momenti più amati di Dragon Ball. Lo splendido duello tra Tenshinhan e Goku tiene con il fiato sospeso fino all'ultimo istante, quando viene rivelato che Goku è caduto per primo dal ring. Ancor più scioccante è la scoperta della morte di Crilin ad opera di un misterioso mostro che è traumatica per spettatori e protagonista.

