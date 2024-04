I 5 film anime di maggior qualità usciti dal 2020 fino ad oggi

Gli anime hanno raggiunto, nel corso degli anni, una fama di livello mondiale. Ormai, non è strano che Jujutsu Kaisen compaia in un esame scolastico o che Demon Slayer continui a riscuotere successo ovunque. Ma, escludendo le serie, quali sono i migliori film anime usciti dal 2020 ad oggi?

5 - Jujutsu Kaisen 0

Il prequel di Jujutsu Kaisen mette da parte Yuji Itadori, il protagonista dell'opera, per concentrarsi sul passato di Yuta Okkotsu, un talentuoso stregone ex allievo di Satoru Gojo. La pellicola approfondisce la lore del mondo creato da Akutami e mostra le incredibili capacità registiche di Studio Mappa, che difficilmente sbaglia l'approccio a prodotti di questo tipo. Inoltre, Jujutsu Kaisen 0 funziona anche come film autonomo.

4 - Demon Slayer: Mugen Train

Nonostante il periodo d'uscita non felice - nel bel mezzo della pandemia di COVID-19 -, il primo film di Demon Slayer è stato quello con il maggior incasso dell'anno 2020 e, in patria, è diventato anche il lungometraggio più redditizio di sempre, riuscendo a trascinare tantissime persone in sala con una trama toccante e delle animazioni superbe.

3 - Belle

Come potete scoprire leggendo la nostra recensione di Belle di Mamoru Hosoda, questo film è un ottimo racconto fiabesco che si muove tra la fantascienza e lo slice of life. Questa pellicola, interrogandosi sul significato di "maschera" nella società in cui viviamo e su chi siamo veramente, traccia numerosi parallelismi con "La Bella e la Bestia" e risulta una visione molto piacevole e curata.

2 - Inu-Oh

Inu-Oh è una splendida opera rock su un ballerino maledetto e un musicista cieco. In questo meraviglioso film diretto da Masaki Yuasa, il folklore giapponese la fa da padrone, configurando il contesto di un'opera piena di colori e composizioni musicali indimenticabili. Il messaggio di fondo, poi, è prezioso e non scontato.

1 - Il ragazzo e l'airone

Miyazaki, fresco di vittoria agli Oscar con Il ragazzo e l'airone, ha dato vita ad un lungometraggio che è la summa dei suoi lavori precedenti. Profondo, complesso, stratificato ed intenso, questo film riesce ad immergerti in un mondo stimolante quanto spaventoso, che ha reso iconica l'opera e ha offerto numerose chiavi di lettura agli spettatori.

Gachiakuta (Vol. 5) è uno dei più venduti oggi su