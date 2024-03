I 5 film di Dragon Ball più belli di sempre, da Z a Super (e non solo!)

È arrivato il momento di "azzuffarci". Vediamo un po' se siete d'accordo con questa classifica su quelli che secondo me sono i 5 film di Dragon Ball più belli di sempre. Ci ho messo di tutto, da Z a Super fino niente meno che GT.

Ho cercato di dare spazio un po' a tutto nello stilare una classifica un po' diversa dai soliti mostri sacri della saga, optando per un mix che valorizza diversi elementi: dai disegni alle storie, passando anche per un po' di sano romanticismo.

5. La minaccia del demone malvagio

Il film che vede il micidiale Bojack come antagonista è una perfetta appendice che completa la Saga degli Androidi. Perché qui vediamo un Gohan che, dopo aver salvato la Terra dalla minaccia di Cell al costo della vita di suo padre, si ritrova adesso a dover affrontare la prima grande minaccia senza l'aiuto del genitore. Già solo questo, unito al momento in cui Goku sfida le leggi dell'aldilà teletrasportandosi sulla Terra per salvare suo figlio da un colpo letale, dovrebbe valere il prezzo del biglietto. Aggiungiamoci la coralità della storia, che dà spazio anche a Vegeta, Future Trunks, Piccolo, Crillin e persino Tenshinhan, ed ecco che abbiamo un gran bel mix.

4. Dragon Ball Super: Broly

Ed ecco qua, per molti potrebbe essere un sacrilegio mai visto includere un film di Super piuttosto che la sua controparte non canonica, ovvero Il Super Saiyan della Leggenda. Credo però sia innegabile, come spiegato a suo tempo nella recensione di Dragon Ball Super Broly, che il lungometraggio del 2018 porti la rocambolesca battaglia tra Broly e i Guerrieri Z su livelli ancora più assurdi. Inoltre, per molti versi rappresenta uno dei più grandi apici visivi mai raggiunti da Dragon Ball, con battaglie a dir poco spettacolare e un mix di stili di disegno che si alternano costantemente, in un bellissimo omaggio ai più grandi artisti del passato che resero grande DBZ. Con quella sana dose di "trash" piacevolmente sopra le righe accentuata da una colonna sonora incentrata sull'enunciazione dei nomi dei lottatori in scena. Go, Broly, go go!

3. Il cammino dell'eroe

Il film nato come progetto celebrativo per i 10 anni dalla prima messa in onda della serie incentrata sul piccolo Goku è semplicemente un gioiellino, invecchiato sontuosamente in termini di design e animazioni. Le avventure giocose del piccolo Kakaroth rimangono ancora oggi intramontabili, e Il cammino dell'eroe può essere una delle visioni più significative per omaggiare come si deve la memoria del buon Toriyama.

2. Il diabolico guerriero degli Inferi

C'è la prima apparizione di Gogeta. Basta solo questo.

Ma, scherzi a parte, è anche un film che riesce a raccogliere pienamente l'eredità del Toriyama più scanzonato e leggero. Non a caso la minaccia di Janemba ricorda molto quella di Majin Bu, mentre le buffe e ridicole creaturine che fuoriescono dagli Inferi ricordano moltissimo lo stile iconico del Maestro. Persino il clamoroso e inaspettato cameo di Aldof Hitler, a suo modo, reinterpreta la passione che Toriyama ha sempre avuto per i veicoli da guerra e le divise militari.

1. L'eroe del pianeta Conuts

Il vincitore è a mani basse il film che ha introdotto uno dei guerrieri più amati in assoluto, il prode Tapion. In effetti L'eroe del pianeta Conuts non è soltanto tra i migliori lungometraggi in assoluto per quanto concerne il comparto tecnico, ma è anche uno dei più particolari e ispirati in termini squisitamente narrativi. Una storia che abbraccia più generi, dal fantasy ai Kaiju, una colonna sonora indimenticabile e quel pizzico di fanservice che non guasta mai: Tapion che regala la spada al piccolo Trunks, strizzando l'occhio alla sua versione adulta proveniente dal futuro. Una svolta di trama che stride non poco con la timeline canonica, ma non fa nulla, a noi va bene così, e no non sto piangendo, mi è solo entrato un Pugno del Drago nell'occhio.

Bonus track: L'ultima battaglia

Voglio dare la menzion d'onore all'unico film di Dragon Ball GT, L'ultima battaglia. Non è un lungometraggio particolarmente memorabile, ma emoziona tantissimo per i minuti finali, in cui vediamo lo spirito del nostro Goku interagire con il suo pro-nipote Goku Jr, affidandogli tutta la sua eredità. Una conclusione che completa la poetica chiusura di GT, che trasforma l'iconico Goku in una vera e propria leggenda vivente che ha trasceso sia la vita che la morte, restando al nostro fianco giorno per giorno anche se non lo vediamo più.

