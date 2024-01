5 grandi film citati da Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki

La densità di un film come Il ragazzo e l'airone è davvero grandissima, anche perché Hayao Miyazaki ha voluto citare altri grandi film del passato nel suo lungometraggio animato. Eccone cinque che abbiamo trovato per voi.

Proprio all'inizio del film Mahito arriva nel suo nuovo villaggio e fra le persone si possono vedere due ragazzi che camminano con una donna vestiti in maniera davvero simile a Seita e Setsuko di Una tomba per le lucciole.

Poi abbiamo 8 e mezzo di Federico Fellini, citato nella scena in cui si vedono i piedi di Mahito che fluttuano sopra il mare, elemento simile a Marcello Mastroianni tenuto per i piedi da una corda come un aquilone.

Alcuni movimenti dell'airone sono direttamente ripresi da quelli di Le roi et l'oiseau, lungometraggio animato francese del 1980 che ha ispirato anche la nascita dello Studio Ghibli.

C'è poi il riferimento a Ponyo sulla scogliera, quando Kiriko dà il the a Mahito e all'airone: nell'altro film di Miyazaki la mamma di Sosuke dà a lui e a Ponyo latte e miele.

Chiudiamo con il gazebo dove il prozio aspetta Mahito che è lo stesso di Gina in Porco rosso.

Qui comunque ci raccontavamo anche l'arte dentro Il ragazzo e l'airone, davvero pieno di tantissimi riferimenti. E voi quali altri film avete beccato? Diteceli nei commenti, noi vi lasciamo anche alle straordinarie animazioni narrative ne Il ragazzo e l'airone.