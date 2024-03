5 grandi insegnamenti che Akira Toriyama ha trasmesso con Dragon Ball

Dragon Ball, l'opera di Akira Toriyama, ha avuto un impatto immenso sul mondo, non solo in termini di vendite e popolarità, ma anche per i valori che trasmette. Le avventure di Goku e dei suoi amici insegnano preziose lezioni di vita a persone di tutte le età e culture.

Dragon Ball ha insegnato che la forza interiore, la perseveranza, l'amicizia e la compassione sono valori universali e che possono rendere gli uomini persone migliori. Attraverso le avventure degli Z-Fighters, anche del più debole di Dragon Ball, Toriyama veicola diversi insegnamenti:

A volte è necessario lottare per ciò che è giusto: Gohan, pur odiando combattere, trova la forza di intervenire quando necessario, anche se questo significa affrontare terribili traumi come nella saga degli androidi in Dragon Ball Z.

Una sana rivalità può far crescere: Le rivalità di Goku, come quella con Vegeta, lo spingono a diventare più forte, non solo per non smettere mai di migliorarsi, ma per riuscire a proteggere le persone che ama.

La razza e il passato non definiscono una persona: Goku è cresciuto come un terrestre dal cuore buono, dimostrando che il retaggio non definisce chi siamo. Nonostante il protagonista sia un Saiyan, non fa ruotare la sua vita attorno al combattimento come i suoi simili. Goku è artefice del proprio destino e decide di essere un Saiyan atipico, un Saiyan simpatico e pasticcione che combatte per proteggere.

Il passato non può essere cambiato: Il viaggio nel tempo di Trunks del Futuro insegna che il passato, per quanto immutabile, non deve essere visto solamente come un peso, ma come una lezione dalla quale imparare per riuscire a migliorare il presente.

Non giudicare un libro dalla copertina: Goku, Gohan e altri personaggi insegnano a non giudicare le persone basandosi sull'apparenza. All'inizio di Dragon Ball, Goku viene costantemente sottovalutato perché sembra un ragazzino debole. Eppure, grazie alla tenacia e alla forza di volontà del guerriero, tutti i suoi avversari finiranno per ricredersi e saranno costretti a riconoscere la forza del Saiyan.

E a voi? Quali insegnamenti ha lasciato Dragon Ball?

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.