5 guerrieri dal potenziale davvero sprecato in tutto Dragon Ball

Nel corso di Dragon Ball abbiamo visto Goku e Vegeta ottenere power-up di qualsiasi tipo, fino ad arrivare al potere di un Dio. Eppure ci sono personaggi che sono stati lasciati indietro nonostante l'enorme potenziale: eccone cinque.

Partiamo ovviamente dal più sprecato di tutto Dragon Ball, cioè Gohan. Forse il potenziale maggiore, anche a detta di Toriyama, che dal Super Saiyan 2 è stato accantonato almeno fino a Super Hero, ma chissà come andrà d'ora in poi. Vi avevamo anche raccontato tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball.

Mettiamo poi la coppia di Goten e Trunks: sembrava che con la saga di Majin Bu fosse arrivato il loro momento per brillare ma passata quella ci si è dimenticati di loro abbastanza in fretta.

Parlando poi di Majin Bu, la sua versione buona rimasta dopo aver sconfitto Kid Bu avrebbe un potenziale enorme ma in Dragon Ball non è mai stato davvero sfruttato.

Se torniamo indietro c'è poi Paikuhan, presentato come un guerriero fortissimo e rimasto comunque nel cuore dei fan, ma con un potenziale davvero sprecato.

Chiudiamo con C-18: dalla paura che aveva scaturito nei Guerrieri Z al dimenticatoio delle storie successive, nonostante avrebbe potuto davvero dare molto di più.

E secondo voi sono questi i guerrieri più sprecati in Dragon Ball? Diteci i vostri nei commenti