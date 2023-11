Quali sono i 5 Heroes più iconici e rappresentativi di My Hero Academia?

Nella sua serie per eccellenza, My Hero Academia, l’autore Kohei Horikoshi ha cercato di portare l’epicità dei comics americani all’interno dei manga, riuscendo nell’impresa e rappresentando l’eroismo in modi diversi, ciascuno dei quali legato ad un grande personaggio. Ecco, quindi, i 5 Heroes più iconici e rappresentativi della serie.

In fondo alla classifica troviamo uno studente della classe 1-A, dal carattere esplosivo e suscettibile, ma dal cuore buono: Katsuki Bakugo. Rivale dell’amico d’infanzia Deku, Bakugo, conosciuto col nome da eroe Dynamight, agisce d’impulso e sicuro delle proprie capacità combattive, vista anche la potenza del Quirk Esplosione, ed esprime al meglio il lato aggressivo e attivo della Hero Society.

Passiamo alla migliore eroina della Hero Society Americana, Star & Stripe, che fa un’apparizione piuttosto breve nella serie, ma comunque capace di lasciare il segno. Ispirata dal grande All Might, la piccola Cathleen Bate sognava di diventare una guardiana della pace, e visto il suo enorme sacrificio per cercare di fermare la distruzione di Shigaraki, nonostante non fosse nemmeno nel suo paese, possiamo dire con certezza che è riuscita a realizzare il suo sogno più grande, rappresentando al meglio l’eroismo americano.

Torniamo in Giappone con Endeavor, Pro Hero definito l’eterno secondo per la sua rivalità con l’inarrivabile All Might, e che nonostante abbia un passato macchiato di azioni orribili, è riuscito ad arrivare all’apice della Hero Society grazie a impegno e duro lavoro. Enji Todoroki finirà per essere una delle grandi vittime dell’opinione pubblica, ma continuerà ad assumersi le responsabilità delle proprie azioni e ad agire come eroe nonostante tutto. Endeavor incarna la redenzione che può riportare all’eroismo e alla riconquista della fiducia dei cittadini.

Arriviamo a Deku, protagonista della storia, erede dell’One For All, e per questo pieno di responsabilità che cerca addirittura di affrontare da solo, come se fosse un Vigilante. Deku è la rappresentazione perfetta di come qualcuno senza poteri o particolari abilità possa trasformarsi nel più grande eroe della storia, come si definisce lui stesso all’inizio del manga, grazie a importanti alleati ma soprattutto al suo infinito impegno.

Infine, giungiamo ad All Might, Pro Hero Numero 1 per anni, tanto da guadagnarsi anche il titolo di Simbolo di Pace. Toshinori Yagi, nato anche lui senza Quirk, è stato uno dei più grandi possessori del One For All, capace di ispirare moltissimi giovani, come Deku e Star & Stripe, col suo sorriso e di infondere sicurezza nei cuori delle persone. Un eroe carismatico, forte, che rappresenta la massima espressione del bene che combatte il male.

Siete d’accordo con questa classifica? Fateci sapere chi, secondo voi, avrebbe meritato di entrare nella top lasciando un commento qui sotto. In conclusione, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a My Hero Academia e al suo successo, e alle importanti rivelazioni del capitolo 407.