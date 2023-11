5 manga ancora incompleti a causa dei problemi di salute dell'autore

I manga vengono portati avanti da una sola persona, o al massimo da un team composto da disegnatore e sceneggiatore. A differenza dei comics o dei fumetti europei, quindi, non c'è un gruppo solido dietro che continua una storia all'infinito, riciclando o rivedendo i contenuti per riadattarli. Il mangaka è croce e delizia di queste creazioni.

Ciò vuole anche dire che i mangaka stessi possono terminare una serie o sospenderla se ci sono le condizioni per farlo. Ad esempio, dei gravi problemi di salute. Quali manga sono incompleti a causa dei problemi di salute dell'autore? Eccone cinque, anche se ce ne sarebbero davvero tanti da ricordare, alcuni incompleti e fermi del tutto, altri invece ancora in corso nelle più svariate maniere. Il primo è uno dei più famosi di sempre, è Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi. Dopo la fine di Yu degli Spettri, terminata proprio per condizioni fisiche e mentali precarie, il mangaka si è rigettato sui fumetti in una storia che procede a fasi alterne, con pochi capitoli ogni anno, se tutto va bene.

C'è poi un altro grande colosso, Nana di Ai Yazawa. Anche lei, purtroppo, ha subito nel corso del tempo dei problemi di salute che hanno obbligato allo stop della serie nel 2010. Al momento, Nana è lontano dalla ripresa e l'autrice sembra non in grado di occuparsene. Ben altra situazione invece è quella di Highschool of the Dead, il famoso manga sugli zombie che un tempo era estremamente popolare. In questo caso, purtroppo, la serie è stata completamente interrotta a causa della morte dell'autore dopo un periodo di problemi di salute, con Shoji Sato impossibilitato a continuare da solo dopo la morte del collega Daisuke Sato.

Quarto titolo della lista, la Fenice di Osamu Tezuka, l'unico dei suoi capolavori che ha subito un destino simile. Purtroppo, il cancro allo stomaco che colpì il leggendario dio dei manga gli impedì di continuare quest'opera antologica e che costruiva dall'inizio della sua carriera di mangaka, terminando in anticipo rispetto ai piani. Eppure, Tezuka continuò a disegnare nonostante il suo stato e i 60 anni ormai compiuti.

Infine, anche D.Gray-man è un titolo che era molto in voga durante gli anni 2000, ma che subì notevoli arresti a causa di un tumore che colpì l'autrice Katsura Hoshino. Da quel momento, la mangaka non è più riuscita a riprendersi adeguatamente ed è stata costretta a essere trasferita dapprima su una rivista mensile e poi su una rivista quadrimestrale.