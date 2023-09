Ecco 5 manga da leggere se hai amato ONE PIECE!

Il capitolo 1092 di One Piece uscirà tra 2 settimane e vi trovate nella situazione in cui siete in pari con il manga e non sapete cosa leggere per rivivere le stesse vibes dell'opera di Oda-sensei. Ecco a voi, quindi, 5 manga perfetti se avete amato One Piece!

Prima due piccole premesse: le opere non sono in ordine di bellezza e per ogni posizione ci sarebbero stati altri candidati simili all'opera che vi abbiamo consigliato, ma abbiamo fatto una cernita. Altri evergreen quali Bleach, Fairy Tail, Naruto avrebbero potuto tranquillamente entrare in lista. Detto questo iniziamo:

5- LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: qualcuno ha detto Jojo pose? Al di là dei meme, amerete l'opera magna di Araki: tra combattimenti all'ultimo sangue, gag anni '90 e stand "bizzarri", sicuramente le avventure della famiglia Joestar e dell'acerrimo nemico Dio Brando non vi deluderanno;

4- SHAMAN KING: di ispirazioni dall'opera sopracitata Takei ne ha prese, così come ne ha attinto Takahashi per Yu-Gi-Oh!. L'obiettivo è diventare il Re degli Sciamani, certamente, ma il manga è molto di più. Anche qui non mancheranno le battute, così come gli scontri adrenalinici, power-up e un perfetto character building che ha fatto diventare quest'opera un cult e che sono aspetti che ci fanno amare One Piece stesso;

3- VINLAND SAGA: potrebbe sembrare un outsider, eppure cos'erano i vichinghi se non pirati che partivano dalla bella Scandinavia per scoprire terre inesplorate o saccheggiare villaggi o regni già abitati? Le loro dreki sono imbarcazioni che hanno ispirato il nostro immaginario legato alla pirateria. Il manga è un capolavoro e il tratto di Makoto Yukimura vi stregherà. Ovviamente essendo un manga storico mancano la componente fantasy e poteri incredibili, strani, ma siamo certi che lo amerete;

2- DRAGON BALL: semplicemente il padre di One Piece, davvero dobbiamo giustificare perché leggere Dragon Ball? Se abbiamo l'opera di Oda, Naruto e altri 1000 "battle shonen" è merito proprio di Toriyama. A quasi 40 anni dal suo inizio l'opera resta godibilissima e il tratto di Toriyama non è invecchiato per niente. Certo, sarebbe ipocrita dire che il manga è perfetto: porta con sè alcuni difetti di un archetipo, ma resta comunque un capolavoro da recuperare assolutamente;

1- DRAGON QUEST: L'emblema di Roto o Dai - La Grande avventura, non è importante quale sceglierete, entrambe sono opere incredibili che prendono il loro design e modus operandi di sceneggiare dalla saga videoludica, dietro cui c'è sempre lui, Akira Toriyama, che ha curato la parte grafica della saga che sprizza Dragon Ball da tutti i pori. Poteri fantastici, avventure e power-up, si tratta di manga non così mainstream che proprio per questo abbiamo deciso di inserire nella lista.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con noi? Certo la lista sarebbe potuta essere molto più lunga, quindi scrivete nei commenti i vostri consigli per le persone che hanno amato l'opera di Oda-sensei. Inoltre la serie Netflix di One Piece è già un successo globale a pochi giorni dalla sua uscita. Quindi se siete in pari con il manga o l'anime e siete in astinenza, recuperatevi il live-acition, perché, contro ogni aspettativa, ha davvero stupito!