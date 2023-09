Questi 5 manga non hanno un adattamento anime ma sono eccellenti!

Molti manga, spesso i più popolari, hanno l'opportunità di essere adattati in serie televisive anime. Alcune opere stanno ancora aspettando di ricevere una propria serie animata mentre altre potrebbero non averle mai: ciò non significa che non siano interessanti ma, anzi, alcune di queste sono da recuperare assolutamente.

Goodbye, Eri è stato scritto e disegnato dallo stesso autore dell'opera originale di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, e visto il grande successo di questo creatore non è da escludere che anche questo manga possa ricevere un adattamento anime. Su richiesta di sua madre, vicina alla morte, il giovane Yuuta filma gli ultimi momenti della sua vita. Mostra il lungometraggio ai suoi compagni che, contrariamente a quanto si aspettasse, non hanno un'ottima reazione, eccetto una ragazza di nome Eri.

Umarekawattemo Mata, Watashi in Kekkon Shitekuremasu ka, ossia Mi sposerai di nuovo se rinascerai? è un manga di Milk Morinaga è una toccante storia sul rapporto di Ibuki e Kaoru, due sposi che nonostante i lunghi anni passati insieme hanno ancora molto da conoscere l'uno dell'altro.

Tre giorni di felicità , anche chiamato Ho venduto la mia vita per 10.000 yen all'anno, ricorda vagamente il film In Time per l'ambientazione presente. Kusonoki vende trent'anni della propria vita per nutrirsi negli ultimi mesi di vita che gli restano, il tutto per una cifra imbarazzante, 10.000 yen ovvero 90 euro circa. Il manga insegna il valore della vita in un viaggio che vi farà versare ogni lacrima presente nel vostro corpo. Un adattamento di Three Days of Happiness potrebbe essere annunciato, ma al momento qualsiasi notizia al riguardo è sconosciuta.

Dopo il successo di Zom 100: Bucket List of the Dead, un adattamento del manga I am a Hero sarebbe eccezionale. Hideo Suzuki è povero assistente mangaka, insoddisfatto della propria vita. Dopo che una pandemia simile ad un'apocalisse zombi colpisce la sua città, Hideo collabora con alcuni sopravvissuti per continuare a vivere.

Per gli amanti dell'horror e di Junji Ito, Chi no Wadachi è una serie incentrata sulla relazione malsana tra il giovane Seiichi Osabe la sua madre iperprotettiva Seiko Osabe. Shuzo Oshimi si è occupato della scrittura della storia, che i suoi lettori hanno trovato estremamente inquietante, e ha curato anche i disegni.