5 manga che si sono palesemente ispirati alle opere di Akira Toriyama

Forse un modo per esorcizzare la morte di Akira Toriyama è parlare di lui, delle sue opere, dell'importanza che hanno avuto e che avranno per sempre. Vogliamo farlo allora scegliendo cinque manga che Toriyama ha davvero influenzato.

Partiamo ovviamente da ONE PIECE, perché Eiichiro Oda era un grande fan di Toriyama, prendendo spunto soprattutto da Dragon Ball per il suo manga ma pure da Dr. Slump, fra comicità ed epica.

Inutile dire che Masashi Kishimoto si sia ispirato a Goku e Vegeta per Naruto e Sasuke, sia nella palette cromatica sia nei personaggi, cercando di riportare anche gli scontri molto fisici basati sulle arti marziali nelle prime battute dell'opera.

Spesso definito ironicamente come Dragon Ball con le spade, anche Bleach deve tantissimo all'immaginario shonen creato da Akira Toriyama.

Toriko invece riprende l'amore quasi ossessivo di Goku per il cibo facendolo diventare il fulcro centrale della sua storia, che anche in questo caso deve molto alla parte "selvaggia" ideata da Akira Toriyama nelle sue opere.

Chiudiamo poi con Fairy Tail, che dal punto di vista dei combattimenti si ispira tantissimo a Dragon Ball, aggiungendoci una componente magica.

Il lavoro di Akira Toriyama quindi continuerà a vivere per sempre, anche nelle opere che ha direttamente influenzato. Se volete ricordarne altre fatelo pure nei commenti, noi vi lasciamo alle parole degli autori di Naruto e ONE PIECE per ricordare Akira Toriyama.