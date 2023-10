Questi 5 manhwa sono perfetti per i fan dei manga romantici

I manhwa, ossia i classici fumetti coreani, sono diversi dai manga per lo stile dei disegni e per i temi che vengono trattati. I manhwa romantici spesso presentano degli intrighi interessanti e personaggi ben curati. Ecco cinque titoli che non andrebbero assolutamente persi.

[RIP] Rest In Peace e This Life to the Next, Deceased's Soul, anche conosciuto come This Life to the Next o semplicemente Deceased Soul sta per ricevere una live-action; potrebbe essere il momento più adatto per recuperare questa serie a fumetti. Jeongto e Isaeng sono amici d'infanzia con due destini estremamente diversi: mentre l'uno conduce le anime delle persone a nell'aldilà, l'altra cerca di salvarli prima che muoiano.

I love Yoo è un popolarissimo manhwa, uno dei preferiti dei lettori di Webtoon. Dopotutto, presenta un triangolo amoroso estremamente interessante e una protagonista femminile forte e indipendente, che non rinuncia ai propri obiettivi e alla propria libertà per amore. Shin-ae è sempre stata un lupo solitario, fino a quando non incontra due fratelli dell'alta borghesia che cercano in tutti i modi di corteggiarla.

Why Raeliana Ended Up At The Duke's Mansion ha ricevuto proprio quest'anno un adattamento anime, estremamente apprezzato dai fan del genere isekai. La protagonista dell'opera si ritrova catapultata nel mondo del proprio libro preferito nei panni del personaggio secondario Raeliana, destinata ad essere avvelenata dal proprio fidanzato. Farà di tutto per sfuggire al fato e riscrivere la propria storia!

Something About Us è divertente e spassoso, ma presenta una relazione amorosa fra due amici d'infanzia così dolce che farà sciogliere anche i cuori più gelidi. Da Gayoung e Han Woojin si conoscono sin dalla più tenera età: adesso che sono al college, tutti li scambiano per una coppia!

You at First Sight presenta delle illustrazioni interessanti e originali, oltre ad essere uno slice-of-life romantico tenero con un pizzico di sovrannaturale. Yechan può vedere i pensieri interiori delle persone, senza poter vedere i loro volti: questo l'ha resa una persona fredda e distaccata. Ma quando conosce un ragazzo di cui può vedere il viso ma non sentirne i pensieri, comincia ad interessarsene sempre di più.