I 5 migliori anti-eroi in assoluto di Bleach: quanto ci mancano!

Gli eroi dei battle-shonen rappresentano l'archetipo della bontà e dei buoni sentimenti, mentre i villain sono incarnano il male puro. Anche se in Bleach esistono villain imperdonabili e figure completamente positive, non manca l'affascinante via di mezzo degli anti-eroi. Quali sono i migliori?

5 - Mayuri Kurotsuchi

Mayuri è stato un antagonista terrificante durante la saga del salvataggio di Rukia che ha dimostrato di possedere abilità fuori dal comune e contro le quali è difficile trovare contromisure. In seguito, pur rivelandosi un alleato prezioso in molteplici occasioni, l'aura inquietante che lo circonda non lo abbandona mai e si ha sempre la sensazione che possa tradire i protagonisti da un momento all'altro.

4 - Grimmjow Jaegerjaquez

L'ex sesto Espada è stato uno dei migliori combattenti al servizio di Aizen e un nemico complicato per Ichigo. Dopo la sconfitta contro il protagonista, riesce a sopravvivere e assume una posizione di neutralità fino all'arco finale di Bleach in cui addirittura si schiera dalla parte di Ichigo.

3 - Kisuke Urahara

Nonostante sia stato più volte un supporto fondamentale per Ichigo e compagni, Kisuke dà sempre la sensazione di avere delle motivazioni per le quali agisce che spesso ci vengono celate. Non a caso, per raggiungere i suoi scopi (che non sono comunque malvagi) arriva ad ingannare qualsiasi suo alleato senza pensarci due volte.

2 - Uryu Ishida

Uryu inizialmente era un rivale e antagonista di Ichigo, ma poi si è trasformato presto in un amico affidabile e di grande valore. Durante l'arco conclusivo del manga, torna ad essere un personaggio dalla bussola morale ambigua e, anche se Bleach: Thousand Year Blood-War parte 3 avrà un ritmo più lento, ne sapremo sicuramente di più sulle intenzioni del Quincy. I lettori del manga, chiaramente, già sanno.

1 - Kenpachi Zaraki

Il re degli anti-eroi è senza dubbio Kenpachi. È stato uno degli avversari più forti di Ichigo prima di diventare un suo alleato. La sua violenza e feralità sul campo di battaglia lo fanno assomigliare più ad una bestia assetata di sangue che ad uno Shinigami. Infatti, dà spesso priorità al divertimento nei combattimenti piuttosto che alle missioni che gli vengono assegnate.

