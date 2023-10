I 5 migliori manga per i fan dei supereroi che superano i cliché del genere

Erano gli anni '40 quando l'uomo ha potuto finalmente godere delle serie sui supereroi. Da allora, il pubblico ha continuato ad adorare questi racconti avvincenti e pieni di azione. Ecco cinque titoli manga su questo tema che meritano assolutamente la vostra attenzione.

Tiger & Bunny è edito da Planet Manga e trasporta i lettori in un mondo in cui i supereroi sono meno impegnati nella difesa della pace e più preoccupati per i loro fan, le sponsorizzazioni e la capacità di restare alla ribalta dell'intrattenimento. Veterano del business degli eroi, Tiger non è più così popolare ma viene associato a un supereroe emergente, Bunny. Anche se agli antipodi, l'eroe più anziano deve cercare di allearsi con il suo collega più giovane se vuole tornare alla ribalta.

I personaggi più famosi dei fumetti spesso ottengono i propri adattamenti manga e alcuni di loro creano opere originali e accattivanti. Deadpool: Samurai vede l'iconico antieroe Deadpool in missione per salvare il Giappone dalla corruzione di Loki. In Italia, l'opera è edita da Planet Manga.

One-Punch Man, disponibile in Italia grazie a Planet Manga, è una vera e propria parodia delle opere sui supereroi. Saitama è così forte da sconfiggere ogni nemico con un solo pugno. Tuttavia, questo l'ha reso annoiato e insoddisfatto del suo lavoro da eroe. La conoscenza del cyborg Genos lo porterà nel mondo degli eroi, in cui sorprendentemente non verrà riconosciuto per la sua potenza!

Squalificati - Ranger Reject è edito da J-Pop e riceverà presto un adattamento anime. L'autore Negi Haruba è lo stesso di The Quintessential Quintuples e ha scritto Ranger Reject un anno dopo il suo termine, nel 2021. Questa serie si è già affermata come uno dei titoli più creativi ed emozionanti del genere. La storia è ambientata 13 anni dopo che un esercito di mostri ha invaso la Terra, affrontando l'opposizione di una coraggiosa squadra di eroi tokusatsu conosciuti come Dragon Keepers, tuttavia ci sono alcuni segreti che legano questi supereroi così apparentemente buoni e potenti.

My Hero Academia è il più grande esempio di manga sugli eroi. La serie ruota attorno a Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza "quirk" in un mondo in cui almeno l'80% della popolazione mondiale possiede i suoi superpoteri. Tuttavia, non ha mai mollato il sogno di diventare un supereroe ed iscriversi alla miglior scuola per eroi, la Yuuei. L'incontro con l'eroe numero uno del Giappone, All Might, cambierà per sempre la sua vita.