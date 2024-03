5 personaggi anime tanto forti da poter distruggere con un colpo Goku

Goku è considerato un dio tra i fan degli anime, e la sua forza è innegabile. Ma se uscissimo dall'universo di Dragon Ball e ci avventurassimo in altri mondi immaginari troveremmo avversari che potrebbero far impallidire il nostro Saiyan preferito. Ecco 5 personaggi che sarebbero in grado di sconfiggere Goku:

5) La Verità (Fullmetal Alchemist: Brotherhood): La Verità, l'entità onnisciente e onnipotente al centro di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, non si sporca le mani con le risse. Ma se decidesse di "giocare" con Goku, lo potrebbe spazzare via in un istante. La sua natura extra-dimensionale e il suo potere illimitato renderebbero Goku un puntino insignificante.

4) Alucard (Hellsing): Nella sua forma più potente, Alucard è un essere di pura ombra, che sarebbe immune agli attacchi di Goku. Le sue zanne vampiriche e la sua abilità di assorbire le anime lo rendono un avversario letale. La velocità di Goku non servirebbe a nulla contro l'immortalità e il potere di Alucard.

3) Mephisto Pheles (Blue Exorcist): Mephisto, il re del tempo in Blue Exorcist, possiede poteri telecinetici che vanno oltre la velocità di Goku. Può congelare il tempo e fermare il Saiyan in un istante. La sua abilità di manipolare la realtà renderebbe inutile qualsiasi resistenza da parte dell'eroe di Dragon Ball.

2) Exodia (Yu-Gi-Oh!): Se Yugi Moto evocasse Exodia, il destino di Goku sarebbe segnato. Le abilità di questo mostro leggendario sono imbattibili e azzererebbero i punti vita di Goku in un lampo. La forza bruta del Saiyan non servirebbe a nulla contro il potere assoluto di Exodia, il protagonista della prossima espansione di Yu-Gi-Oh!.

1) Tori-Bot (Dragon Ball): Il personaggio più potente in assoluto è l'avatar di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball. Il Tori-Bot, comparso anche nell'anime di Dragon Ball, con la sua infinita potenza supera di gran lunga Zeno e l'intero multiverso. Un semplice tratto della sua matita basterebbe per cancellare Goku dall'esistenza.