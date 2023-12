5 personaggi anime che intimidiscono solo a guardarli

Molte serie anime hanno protagonisti e antagonisti memorabili, non solo per un’ottima caratterizzazione in grado di renderli unici, ma anche per l’aura di terrore che riescono a trasmettere sul campo di battaglia o in situazioni complicate. Andiamo quindi a scoprire quali sono i cinque personaggi che intimidiscono di più nella storia degli anime.

Molti dei volti centrali nella storia degli shonen hanno come loro punto di forza la mera potenza fisica e preparazione atletica o la padronanza di alcune tecniche specifiche, ma se prendiamo in considerazione Goku è chiaro come l’intimidazione non sia la sua arma principale. Perciò in questa top 5 considereremo solo i personaggi con un grande tasso di carisma, in grado di rubare completamente la scena e accentrare l’attenzione su di loro mentre si preparano ad affermare la loro superiorità sia sul campo di battaglia che in semplici discussioni o confronti.

Iniziamo da Dio Brando, antagonista per eccellenza di Le Bizzarre Avventure di Jojo, la cui presenza ritorna spesso in varie generazioni e riesce sempre a intimidire, anche se non è effettivamente presente sulla scena. La sua ambizione e i suoi obiettivi lo porteranno a sopravvivere per anni, e a sviluppare nuovi poteri, come lo Stand The World.

Continuiamo con Alucard, l’arma perfetta in mano all’organizzazione Hellsing, un vampiro invulnerabile, egocentrico, sicuro di sé, sempre pronto a scatenare il suo arsenale di capacità sovrumane e a sparare qualche proiettile, divertendosi come pochi di fronte a tutta quella inaudita violenza, e facendolo con eleganza e stile, come è evidente dai suoi abiti scarlatti.

È il turno di Hisoka Morow di Hunter x Hunter, personaggio enigmatico, estremamente potente per via della padronanza del Nen e in grado di trasmettere immediatamente una sensazione di inquietudine in qualunque situazione. Descritto come uno sociopatico violento, Hisoka sembra cercare sempre lo scontro per una soddisfazione personale, e ciò lo rende imprevedibile e caotico, decisamente uno dei personaggi più pericolosi dell’opera di Yoshihiro Togashi.

La medaglia d’argento va a Gatsu di Berserk. Un protagonista così sofferente, che ne ha passate davvero tante nel corso della sua giovane vita, tra tradimenti e perdite, si è trasformato in un temibile guerriero, in grado di infondere timore in qualunque abbia la sfortuna di affrontarlo, soprattutto grazie alla gigantesca spada Ammazadraghi e alla spettacolare armatura del berserker.

Il titolo di personaggio degli anime più intimidatorio va però a King di One-Punch Man, un supereroe di classe S, riconosciuto universalmente come l’uomo più potente sulla faccia della Terra. Proprio per questi motivi, e per le sue straordinarie imprese, King ha costruito, e consolidato, un’aura di superiorità inavvicinabile attorno a sé, che intimidisce qualunque avversario anche solo con un semplice sguardo. Ovviamente, si tratta di una farsa in puro stile ONE, dato che le sue gesta eroiche andrebbero attribuite a Saitama.

