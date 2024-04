I 5 personaggi più belli di tutto Dragon Ball: la classifica definitiva!

Ed eccoci qui, dalle botte "virtuali" di Dragon Ball in versione animata o fumetto passiamo a quelle che ci daremo nella classifica di oggi. Ecco quelli che secondo me sono i 5 personaggi più belli di tutto il franchise, dagli inizi a Super. Vediamo se siete d'accordo!

Una precisazione prima di cominciare: la lista tiene conto non soltanto del fattore estetico ma anche della caratterizzazione e dell'evoluzione di ciascun personaggio.

Partiamo proprio con colui che ha dato inizio a tutto: il piccolo Goku, protagonista della prima parte di Dragon Ball. Piccolo, adorabile, simpatico, ingenuo, determinato. Impossibile non amare quel piccolo selvaggio ignaro di cosa sia il mondo che la giovane Bulma incontra per caso tra le montagne, soprattutto considerata la sua crescita. Peccato che ormai in Dragon Ball Super Goku sia un eroe involuto.

E ora passiamo alla sua progenie: abbiamo Gohan, che in un paio di occasioni sfoggia alcuni dei migliori design che il sensei Toriyama abbia mai creato. A partire dall'indimenticabile trasformazione in Super Saiyan 2 fino alla sua versione "Supremo". Un guerriero suo malgrado, visto che il giovane non ha mai desiderato davvero di combattere le proprie battaglie, ma è stato sempre costretto o spinto dai propri maestri, e nonostante tutto non si è mai tirato indietro pur di proteggere i propri cari. Tra l'altro, forse la sua versione più affascinante è quella proveniente dal futuro distopico in cui gli Androidi hanno conquistato il mondo...

Se parliamo di Gohan non possiamo non citare il suo maestro, Piccolo. Uno dei personaggi più riusciti in assoluto di tutta l'opera, sia per design, sia per caratterizzazione. Non a caso nasce proprio durante la saga preferita dall'autore, quella del Gran Demone Piccolo. Viste le sue origini aliene, il namekkiano ha sempre spiccato per estetica, ma anche per il suo carattere zen e per il modo in cui la sua umanità emerge sempre di più, in quantità direttamente proporzionale all'affetto che lo lega prima a Gohan e poi alla piccola Pan. Avrà sempre un'aura potentissima.

Concedetemi anche un po' di sano materialismo, perché Trunks è semplicemente bellissimo, sia per quanto riguarda il suo aspetto, sia per lo stile di combattimento, senza considerare il suo outift futuristico in contrapposizione alle corazze o alle tute da allenamento degli altri Guerrieri Z. Parlo principalmente della sua versione proveniente dal futuro, che peraltro è protagonista di una backstory tragica ed emozionante, nonché dello special TV più bello in assoluto.

E infine non posso chiudere la lista senza menzionare l'immenso Vegeta. A dir la verità credo esistano personaggi che, da un punto di vista visivo, abbiano molto più fascino, ma l'evoluzione che Toriyama ha costruito per l'orgoglioso principe dei Saiyan è semplicemente da manuale: da antagonista, spietato guerriero conquistatore, ad anti-eroe controverso e problematico, fino a diventare non soltanto co-protagonista, ma addirittura un esempio di lealtà, sani principi e rettitudine. Un protettore vero, che arriva a redimersi per svariate scelleratezze passate, e il cui percorso è riassunto nel bellissimo monologo interiore che Vegeta rivolge al suo rivale durante lo scontro con Bu: "Kakaroth, sei tu il numero uno!". Parole che nessuno ascolterà mai, e va bene così. Per tutto il resto, leggete il nostro ritratto di Vegeta in Dragon Ball.

Voglio dedicare qualche riga ad un paio di bonus track: anzitutto a Tenshinhan, la vera essenza delle arti marziali secondo Toriyama, anche lui un "redento" d'eccellenza. Non ci ricordiamo abbastanza della sua evoluzione perché, in seguito, abbiamo avuto Piccolo e Vegeta a giocare il ruolo di antagonisti che diventano personaggi positivi. Ma il percorso che compie l'ex allievo dell'Eremita della Gru merita di essere menzionato, e non a caso il suo scontro con Goku nella finale del Torneo Tenkaichi è anche lo scontro preferito di Akira Toriyama! Infine vorrei menzionare due comprimari di grande spessore: C-18 e Videl, due lottatrici tenaci, affascinanti e a loro modo fortissime, in un'opera come Dragon Ball che - come sappiamo - prima di loro non era riuscita a dare alle donne un ruolo che non fosse principalmente ammiccante o comico.

Lo so, ci sono tanti esclusi eccellenti: Bardak, Gotenks, Vegeth, Broly, Tapion e tantissimi altri. Ma credo che la selezione scelta rispecchi perfettamente alcuni dei modelli e delle tematiche principali di Dragon Ball. Ditemi la vostra!

