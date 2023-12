I 5 personaggi più cool di sempre negli anime

Lo stile negli anime, si sa, è importante. Esistono diversi personaggi che sono entrati nel cuore dei fan per il loro comportamento e la loro estetica particolari. Scopriamo insieme i personaggi più cool in circolazione in questa nuova Top Anime.

5 - Satoru Gojo

Negli ultimi anni questo personaggio è entrato nell'immaginario collettivo come uno dei più attraenti e letali combattenti nell'universo battle-shonen. Stiamo parlando di Satoru Gojo, uno stregone di Jujutsu Kaisen persino troppo forte per essere gestito all'interno della storia di Gege Akutami. L'eccentrico maestro del protagonista Itadori è dotato di una natura duplice: da un lato appare svogliato, pigro e giocherellone, dall'altro possiede abilità devastanti che annichiliscono chiunque e si attivano quando il suo sguardo di ghiaccio si posa su un nemico. Terrificante.

4 - Levi Ackermann

Attack On Titan è pieno di personaggi dal grande spessore e il più cool di tutti, Levi Ackermann, non fa eccezione: il capitano del Corpo di Ricerca è sia una macchina da guerra in battaglia sia un compagno d'armi sincero e leale.

3 - Itachi Uchiha

Uno dei personaggi più amati di sempre. Una sorta di antieroe che per metà storia si fa odiare da Sasuke Uchiha per lo sterminio del clan e che poi riesce a redimersi mostrando come abbia sempre difeso il fratello dalla durissima verità sul Villaggio, ma anche dal perfido Orochimaru e dai criminali dell'Organizzazione Alba.

2 - Roronoa Zoro

Il primo compagno di Rufy nel viaggio per ottenere il One Piece è tra i più apprezzati dalla fanbase, grazie ad un design iconico e alle sue prodigiose abilità da spadaccino. Il guerriero dai capelli verdi utilizza in contemporanea anche tre spade per proteggere il suo capitano, al quale è incredibilmente fedele.

1 - Spike Spiegel

Cowboy Bebop è un capolavoro senza tempo e ciò è dovuto anche al suo memorabile protagonista. Spike Spiegel è un ex assassino in fuga dal suo tenebroso passato. È munito di un umorismo tagliente e sagace, mantiene sempre la calma nel momento decisivo ed è infallibile nel corpo a corpo e con le pistole. Come Levi, anche lui ha un epilogo indimenticabile.