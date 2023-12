5 personaggi di Naruto che avrebbero meritato più spazio

Quando crei un'opera con tantissimi personaggi come Naruto è normale che alcuni di essi vengano esplorati meno rispetto agli altri, ecco allora 5 personaggi del manga di Masashi Kishimoto che secondo noi avrebbero meritato più spazio.

Cominciamo con Shino Aburame, che all'inizio viene presentato come un personaggio misterioso e riservato con un potere decisamente particolare, quello del controllo degli insetti, ma che poi andando avanti nel manga rimane molto sullo sfondo rispetto al suo potenziale. E infatti la sua è una delle 5 tecniche ninja più sottovalutate in Naruto.

Anche Rock Lee avrebbe meritato di più, soprattutto nella seconda parte di Naruto e dopo quanto aveva infiammato i fan negli scontri con Gaara e poi Kimimaro. Peccato che il personaggio venga abbastanza lasciato indietro man mano che la storia prosegue. Ed è pure fra i protagonisti delle 5 saghe migliori di Naruto.

Yamato poi viene completamente dimenticato allo scoppio della guerra. Arrivato come sostituto di Kakashi e diventato in fretta un personaggio importante in Naruto, più avanti nel manga non si hanno quasi più notizie di lui.

Anche Sai non ha tutto questo sviluppo come personaggio dalla sua introduzione in poi, sembrando quasi una copia di Sasuke per riempire un vuoto all'interno del Team 7.

Chiudiamo con Ino, anche lei con un potenziale enorme come ninja ma spesso relegata a spalla comica se non per qualche momento importante in team con Shikamaru e Choji.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono i vostri cinque personaggi di Naruto che avrebbero meritato più spazio? Diteceli tutti nei commenti!