5 tecniche degli anime famose quanto la Kamehameha di Dragon Ball

Uno degli tratti distintivi di un battle-shonen è la sua capacità (o meno) di mettere in scena tecniche iconiche e riconoscibili. Dragon Ball, con le diverse evoluzioni della Kamehameha , ci è riuscito a pieno titolo, ma non è l'unico. Quali sono gli anime che hanno sfoggiato mosse ugualmente memorabili? Vediamoli in questa nuova top!

5 - Pugno Serio (One-Punch Man)

Saitama è un personaggio entrato di prepotenza nell'immaginario collettivo con la sua immensa forza e l'ilarità che ha generato con diverse gag. Il suo "Pugno Serio" è una parodia di tutte quelle mosse che, per impressionare, richiedono l'utilizzo di raggi laser, onde di energia gigantesche e movimenti pirotecnici bizzarri. È semplicemente un pugno, molto forte, dritto sul bersaglio, che non vediamo l'ora di rivedere nella Stagione 3 di One-Punch Man.

4 - Star Platinum (Le bizzarre avventure di Jojo)

"Ora Ora Ora" è un urlo pazzesco che è entrato negli annali dell'animazione giapponese grazie al genio di Hirohiko Araki, che ha saputo creare un mondo unico e dei personaggi, come da titolo, estremamente "bizzarri". Star Platinum, la tecnica di Jotaro, è di sicuro il simbolo di questa serie ultralongeva.

3 - Gum Gum Pistol (One Piece)

Rufy ha regalato ai fan molte tecniche distintive come la Gum Gum Gatling, una scarica di pugni utilizzata, in più di un'occasione, come mossa finale per chiudere un combattimento. In origine però, la tecnica con cui il pirata di gomma si è fatto conoscere è la Gum Gum Pistol, con la quale Rufy sfrutta l'elasticità del proprio corpo per far accumulare slancio ad una delle braccia e scagliare un pugno devastante in faccia ai nemici.

2 - Reigan (Yu Yu Hakusho)

Conosciuta in Italia come Raggio Astrale, questa tecnica permette al protagonista, Yusuke, di accumulare energia spirituale sulla punta del proprio indice per poi generare un raggio devastante che non lascia scampo ai bersagli.

1 - Rasengan (Naruto)

Come la Kamehameha, anche il Rasengan è una tecnica che permea il proprio anime e viene utilizzata da più di un personaggio. Questa sfera di chakra fa sognare gli appassionati da oltre 20 anni e brilla anche nella contemporaneità, grazie a Boruto: Two Blue Vortex.