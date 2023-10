5 titoli anime terrificanti da non perdersi in vista di Halloween

Precedentemente di abbiamo consigliato una raccolta di titoli anime perfetti per Halloween, con serie televisive spaventose e altre più leggere ma sempre restando in tema. Questi sono alcuni degli anime più disturbanti mai realizzati: la paura è assicurata!

Another è sicuramente un ottimo modo per cominciare ad approcciarsi con l'horror giapponese. L'anime segue una serie di morti bizzarre e raccapriccianti che circondano un misterioso gruppo di studenti. Il protagonista ha il compito di capire perché i suoi coetanei sono tutti destinati a morire. Sembra che la chiave per comprendere cosa stia succedendo sia una ragazza che indossa una benda sull'occhio, con la sua capacità di comunicare con il mondo soprannaturale.

Boogiepop Phantom è una serie antologica unita da una costante: Boogiepop, una leggenda metropolitana ritenuta la Morte in persona. Quest'opera è ambientata in una piccola città giapponese, in cui molti studenti cominciano a scomparire senza nessun motivo apparente. Questo surreale fantasy urbano, oltre ad essere ricco di horror, vi terrà svegli per cercare di risolvere gli innumerevoli misteri presenti.

Corpse Party: Tortured Souls è una serie ispirata ad un RPG, costituito da soli quattro episodi ed è l'ideale per chi intende immergersi in un'opera horror non troppo lunga. Un gruppo di ragazzi e la loro insegnante operano un incantesimo affinché restino per sempre amici ma improvvisamente finiscono in una scuola famosa per i brutali omicidi avvenuti. Dovranno trovare un modo per tornare a casa, ma riusciranno a tornarci vivi?

When They Cry racconta di una città maledetta: i suoi abitanti sono destinati ad una morte prematura. Tutti danno la colpa ad un essere sovrannaturale ma, purtroppo, la verità è più sconvolgente di così. Questo racconto è inquietante, ricco di omicidi e horror terrificante, ma non è facile da comprendere. Al termine della serie, il mistero che lega i personaggi della serie sarà molto più chiaro e soddisfacente da capire.

Gyo: Tokyo Fish Attack è un film anime tratto dal manga del maestro dell'horror giapponese, Junji Ito. Non sarà un anime perfetto nel suo insieme, ma è comunque una perla rara da non perdersi assolutamente. Una coppia dovrà lottare per mettersi in salvo, mentre dei mostruosi pesci dotati di gambe invadono le città, con un virus letale che può infettare gli umani.