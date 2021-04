50 milioni di copie per My Hero Academia in tutto il mondo: i dati nel dettaglio

In Giappone, continua la pubblicazione di My Hero Academia col numero 30. Ormai il manga di Kohei Horikoshi è un caposaldo di Weekly Shonen Jump e dei battle shonen del 2010, e lo sarà ancora per qualche anno. Anche i numeri lo dimostrano, con l'opera che riesce sempre a vendere molto ad ogni tankobon reso disponibile sugli scaffali.

Recentemente è stato rivelato che My Hero Academia ha raggiunto 50 milioni di copie, confermando quanto l'opera sia adorata. I dati si riferiscono alla tiratura dei volumi in tutto il mondo, e nelle ultime ore è stato rivelato a cosa si riferisco esattamente quei dati.

Delle 50 milioni di copie rivelate da Shueisha, ben 37 appartengono al territorio giapponese, che si conferma essere il mercato naturale e ideale per questo genere di opere, mentre i restanti 13 milioni si riferiscono alle copie disponibili in giro per il resto del mondo. Il manga di My Hero Academia fa numeri elevati negli Stati Uniti d'America, dove è sempre uno dei fumetti best seller, e ottiene ottimi risultati anche in Francia. Tuttavia non si conoscono i numeri precisi e aggiornati nazione per nazione.

Al momento My Hero Academia è pubblicato in ben 58 paesi del mondo, tra cui l'Italia dove è distribuito sotto il marchio di Star Comics, con la casa editrice nostrana che ha da poco reso disponibile il tankobon numero 27.