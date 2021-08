6 anime Crunchyroll per continuare a vivere il clima delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Il sogno nel cassetto di ogni atleta è quello di arrivare alle Olimpiadi, un evento sportivo dal fascino ineguagliabile che esiste da tempo immemore. In occasione dell'ultima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che hanno regalato tante gioie al popolo italiano, vi lasciamo a un elenco di anime per restare nel clima Olimpico.

Se già sentite la mancanza delle Olimpiadi, ecco a voi sei anime, tutti presenti sul catalogo di Crunchyroll, che vi faranno rivivere la sana competizione di Tokyo 2020.

Si parte dall'arrampicata sportiva, ossia da Iwakakeru -Sport Climbing Girls-. "L'arrampicata sportiva è un'attività che coinvolge sia il corpo che la mente, per scalare le pareti. Kasahara Konomi, esperta di puzzle, ha trovato il muro da arrampicata della scuola e ai suoi occhi è una sorta di rompicapo colorato. Questo incontro fortuito ha cambiato enormemente la vita di Kotomi! Colle sue compagne di squadra del club Hanamiya Girls' High School, Konomi si impegna a raggiungere la vetta di questa storia appassionata!".

Il secondo anime spokon Olimpico è Hanebado!, incentrato sul badminton. "Malgrado il suo potenziale, Ayano Hanesaki ha sempre evitato di giocare a badminton. Ma quando incontra la studentessa del terzo anno Nagisa Aragaki, che passa ogni momento libero a perfezionarsi per questo gioco, lei ne viene ispirata. Incoraggiate dall'allenatore Tachibana Kentarou, Ayano e Nagisa scendono in campo e si cimentano contro avversari e rivali dando sfoggio delle loro incredibili capacità!".



Si passa allo sport preferito da ogni italiano, sua maestà il gioco del calcio. A rappresentarlo è Farewell, My Dear Cramer. "Senza aver mai raggiunto particolari obiettivi durante le medie, Sumire Suo riceve una strana offerta. La sua principale rivale, Midori Soshizaki, la invita a unirsi a lei nella sua squadra calcistica delle superiori, promettendole però che mai l'avrebbe fatta giocare da sola. È un'offerta onesta, ma c'è da chiedersi se Suo accetterà la proposta. Il sipario si apre, dunque, su una storia gremita di giocatrici di calcio, ognuna con una diversa personalità!".

Per ogni appassionato di ciclismo l'ago della bilancia ricade su Yowamushi Pedal New Generation. "Unendo le forze, il club di ciclismo della Sohoku riesce a battere i campioni dell'Accademia Hakone nel Torneo Interscolastico. Ora che la calda estate è finita e che i ragazzi del terzo anno, Kinjou, Makishima e Tadokoro, si sono ritirati dalla squadra, si forma una nuova squadra. I membri sono i ragazzi del primo anno che hanno partecipato al torneo, Sakamichi Onoda, Shunsuke Imaizumi e Shoukichi Naruko; Junta Teshima è il nuovo capitano e Hajime Aoyagi il nuovo vice. Questa nuova squadra riuscirà a riconfermarsi campione?".

Se l'avventura Olimpiaca di Gregorio Paltrinieri vi ha appassionato, allora non potrete fare a meno di Free! - Iwatobu Swim Club. "Nanase Haruka ha sempre amato stare nell'acqua e nuotare. Alle elementari, Nanase Haruka, Tachibana Makoto, Matsuoka Rin e Hazuki Nagisa frequentavano lo stesso club di nuoto. Il tempo passa e nel mentre di una vita senza particolari eventi, improvvisamente incontra nuovamente Rin. Rin è giunto per sfidarlo e dimostrargli di essere diventato più forte di lui. Presto insieme a Makoto e Nagisa fondano il nuovo club di nuoto Iwatobi a cui si iscriverà anche un nuovo membro, Ryugazaki Rei".

Sebbene non sia prettamente incentrato sul Taekwondo, per gli appassionati delle arti marziali il consiglio è The god of High School. "Jin Mori si considera il liceale più forte. La sua vita cambia quando viene invitato a partecipare al torneo "God of High School" che determina chi sia il liceale più forte. Gli viene detto che se vincesse gli verrebbe esaudito qualsiasi desiderio... Tutti i partecipanti sono fortissimi e combattono con tutte le proprie forze per vedere esauditi i loro desideri. Cosa li aspetterà alla fine del torneo? Una caotica battaglia tra liceali incredibilmente forti sta per iniziare!".

