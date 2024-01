6 manga vicinissimi alla fine nel 2024: My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e non solo!

Il 2024 sarà molto importante per l'industria dei manga poiché molte serie a fumetti raggiungeranno finalmente la propria conclusione, dopo anni di pubblicazione. Scopriamo insieme quali sono le più importanti!

Jujutsu Kaisen

Dopo la travolgente stagione 2 dell'anime di Jujutsu Kaisen, la popolarità dell'opera sugli stregoni è cresciuta esponenzialmente. Il manga venduto oltre 90 milioni di copie, diventando uno dei più redditizi di sempre. Durante il Jump Festa, l'autore Gege Akutami, ha annunciato che proprio la kermesse del 2023 sarebbe stata l'ultima volta sul palco per lui, lasciando intendere che Jujutsu Kaisen si sarebbe concluso entro il 2024.

My Hero Academia

Anche l'erede di Naruto è nelle sue fasi finali: dopo ben 85 milioni di copie vendute, My Hero Academia si prepara a lasciare spazio a una nuova generazione di manga. L'opera supereroistica di Kohei Horikoshi non può permettersi lungaggini: per questo motivo, My Hero Academia finirà probabilmente nel 2024.

Captain Tsubasa

L'opera cartacea di stampo calcistico che ha segnato più di una generazione è a un punto di svolta e ora ne siamo certi: la fine del manga di Captain Tsubasa è vicina! È stato l'autore stesso, Yoichi Takashi, ad annunciare che il prossimo volume, il 20, sarà l'ultimo e concluderà le vicende di Tsubasa e compagni.

Jiangshi X

Siamo intorno all'anno di serializzazione per il manga di Norihiko Kurazono. Parliamo quindi di una storia breve dai connotati fantasy che segue dei giovani guerrieri con il destino del mondo sulle spalle. È un dispiacere che una serie tanto piacevole si concluda così presto!

This Communication

Il manga che si muove tra alieni e gas tossici troverà molto probabilmente una conclusione nel 2024. Dopo aver accompagnato i lettori per oltre 3 anni, la storia è nel suo arco finale e potrebbe concludersi a breve.



Berserk

Chiudiamo con il manga che ha meno possibilità in assoluto di lasciarci nel 2024, ma una piccola speranza c'è. Se i ritmi di pubblicazione dell'erede di Kentaro Miura dovessero aumentare, l'epopea dark fantasy di Gatsu potrebbe finalmente giungere al termine entro la fine dell'anno.

Cosa ne pensate di questa lista? Vi vengono in mente altre opere che presto vedranno il proprio finale? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.