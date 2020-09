620 mila fan hanno votato il loro manga preferito: indovinate, non è ONE PIECE

Quando si è soliti pensare al manga più popolare al mondo è facile rispondere ONE PIECE, il capolavoro di Eiichiro Oda che ha dato il via a una nuova era dell'editoria nipponica. Eppure, non è l'epopea piratesca di casa Shueisha a detenere la medaglia d'oro tra i titoli preferiti dai fan. Ecco qual è l'opera migliore secondo 620 mila appassionati.

L'opera di Oda sensei ha superato da ormai un anno quota 460 milioni di copie vendute in tutto il mondo, merito di una serie estremamente affascinante che è riuscita a spezzare centinaia di record. Proprio per questo ha dettato molto stupore l'ultimo sondaggio organizzato da "Al", un servizio che segnala le ultime pubblicazioni manga con tanto di libreria personale per segnare i propri manga preferiti. Ad oggi il progetto vanta di oltre 620 mila fan tra cui collaborano anche numerosi artisti e professionisti del settore.

Ma qual è il titolo a detenere lo scettro di 620 mila appassionati? La risposta è presto detta, si tratta di FullMetal Alchemist, il capolavoro di Hiromu Arakawa che ha recentemente ricevuto un adattamento webtoon. ONE PIECE, invece, si colloca "soltanto" al secondo posto seppur a debita distanza da Gintama. Ad ogni modo, la classifica delle prime 50 posizioni qui segue:

1 ° FullMetal Alchemist / Hiroshi Arakawa

2 ° ONE PIECE / Eiichiro Oda

3 ° Gintama / Hideaki Sorachi

4 ° Hunter x Hunter / Yoshihiro Togashi

5 ° SLAM DUNK / Yuhiko Inoue

6 ° NARUTO / Hitoshi Kishimoto

7 ° Haikyu! ! / Haruichi Kodate

8 ° BLEACH / Obihito Kubo

9° Home Teacher Hit REBORN! / Akira Amano

10° Card Captor Sakura / CLAMP

11° Dragon Ball / Akira Toriyama

12° Tennis Prince / Tsuyoshi

13° Demon Slayer / Gotoge Koyoharu

14° Yuyu / Yoshihiro Togashi

15 ° Fruit Basket / Natsuki Takaya

16 ° Jojo 's Bizarre Adventure / Hirohiko Araki

17 ° Detective Conan / Takemasa Aoyama

18 ° D. Gray-man / Katsura Hoshino

19 ° Enshrined God Performance / Ryu Fujisaki

20 ° My Hero Academia / Kohei Horikoshi

21 ° Bishoujo Senshi Sailor Moon / Naoko Takeuchi

22 ° Ranma 1/2 / Rumiko Takahashi

23 ° Kuroko's Basketball / Tadatoshi Fujimaki

24 ° urouni Kenshin-Meiji Kenkaku Roman Tan- / Nobuhiro Wazuki

25 ° L'Attacco dei Giganti / So Isayama

26 ° Konjiki no Gash!! Raiku Makoto

27 ° SHAMAN KING / Hiroyuki Takei

28 ° Kuroshitsuji / Kyona

29 ° Black Jack / Osamu Tezuka

30 ° Inuyasha / Rumiko Takahashi

31 ° Kamikaze Kaito Jeanne / Yuna Tanemura

32 ° Magi / Large Takanobu

33 ° Pocket Monster Special / Hidenori Kusaka, Masato

34 ° Animal doctor / Tomoko Sasaki

35 ° Tokyo Ghoul / Sui Ishida

36 ° Honey & Clover / Chika Haumino

37 ° Natsume Yujincho / Yuki Midorikawa

38 ° Most Yuuki / Kazuya Minekura

39 ° Magical Team Guru Guru / Hiroyuki Eto

40 ° Sakuraran High School Host Club / Bisco Hatori

41 ° Hetalia Axis Powers / Hidekazu Himaruya

42 ° Doraemon / Fujiko F. Fujio

43 ° World Trigger / Daisuke Ashihara

44 ° Death Note/ Tsugumi Oba (Originale), Ken Obata

45 ° Assasination Classroom / Yusei Matsui

46 ° FAIRY TAIL / Hiro Mashima

47 ° SKET DANCE / Kenta Shinohara

48 ° Ushiototora / Fujita Wahiro

49 ° HELLSING / Kota Hirano

50 ° Mysterious Yugi / Yu Watase

E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.