65° London Film Festival: anche Belle tra i finalisti, film vicino ai 6 miliardi di yen

Belle, il lungometraggio anime di Mamoru Hosoda e Studio Chizu, è stato scelto tra i finalisti della 65° edizione del London Film Festival, nella categoria principale per il "Miglior Film". La pellicola è valsa a Hosoda una standing ovation di 14 minuti al Festival di Cannes, e molto probabilmente sarà tenuta in considerazione per i Premi Oscar 2022.

Il British Film Institute ha annunciato pochi istanti fa le otto nomination per la categoria dedicata al miglior film, e il Giappone è finalmente tornato tra i palpabili vincitori dopo decenni di assenza. In basso i candidati.

65° BFI London Film Festival, finalisti

Belle di Mamoru Hosoda - Giappone

Il Buco di Michelangelo Frammartino - Italia, Germania, Francia

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino - Italia

Nitram di Justin Kurzel - Australia

Hit the Road di Panah Panahi - Iran

Sundown di Michel Franco - Messico, Francia, Svezia

Lingui di Mahamat-Saleh Haroun - Francia, Germania, Svezia

True Things di Harry Wootliff - Regno Unito

Il vincitore sarà rivelato il 17 ottobre 2021 alle 16:00 in diretta streaming, e anche se noi faremo il tifo per Sorrentino e Frammartino, è comunque piacevole vedere un film anime tra i candidati al "Miglior Film" in un evento tanto prestigioso.

Belle di Mamoru Hosoda ha debuttato il 19 luglio in Giappone, incassando un miliardo di yen nel primo weekend. La pellicola, dopo settimane al primo posto, ha ceduto la vetta a My Hero Academia: World Heroes Rising, e al momento conta ben 5,6 miliardi di yen incassati (€42,6 milioni circa) in meno di due mesi. Entro il prossimo weekend la pellicola potrebbe superare quota 6 miliardi.