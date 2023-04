68 anni per il papà di Dragon Ball: auguri ad Akira Toriyama

Ci sono dei mangaka che non superano la sfida del tempo, rimanendo ancorati a una certa dimensione che pian piano sparisce. Sono tantissimi quelli che non vanno oltre un discreto successo temporaneo, e che non restano impressi nella memoria dei lettori. E poi ci sono le leggende, come l'autore di Dragon Ball e Dr. Slump, Akira Toriyama.

Akira Toriyama è un mangaka che, in realtà, non può essere messo semplicemente sullo stesso piano di altri colleghi, grazie a un lavoro che ha completamente riscritto tutti i tropos dello shonen di combattimento grazie a un Dragon Ball anche oggi più vivo che mai grazie a Dragon Ball Super. La carriera di Akira Toriyama è stata però costellata di successi, partendo proprio da quel Dr. Slump che riscosse una popolarità eccezionale per un manga comico e che già portò l'autore tra i più famosi della rivista del suo tempo.

Oggi 5 aprile 2023 è il compleanno di Akira Toriyama che compie 68 anni. Ormai non è più attivo come prima nel settore dei manga, fornendo soltanto supporto e idee al suo allievo e ora disegnatore Toyotaro, ma anche a Toei Animation, per le future saghe dell'anime e del manga di Dragon Ball Super. Ciò che ha fatto in passato però rimarrà impresso nella mente dei lettori ancora per tanti anni, e sicuramente anche le future generazioni cresceranno con Dragon Ball, a testimoniare quanto la sua visione sia stata fondamentale per il mondo dei manga per ragazzi.

Ripercorrete la carriera di Akira Toriyama, mentre al momento è sempre più concreto il film anime di Sand Land.