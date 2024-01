7 manga che meriterebbero un adattamento anime nel 2024

Il settore degli anime è in continua espansione, e l’interesse crescente porta a richieste specifiche rivolte a serie che ancora, nonostante la pressione del pubblico, non hanno ricevuto un’adeguata trasposizione animata. Andiamo quindi a vedere sette serie di successo e appartenenti a generi diversi che meriterebbero un anime nel corso del 2024.

Iniziamo da uno dei capolavori di Inio Asano, lo slice-of-life Buonanotte PunPun, uscito dal 2007 al 2013 e portato in Italia da Planet Manga, che non ha mai ricevuto una trasposizione animata, sebbene i fan la richiedano a gran voce da oltre dieci anni. Asano riesce ad affrontare temi delicati come la crescita personale, la depressione, l’amore e la morte con grande delicatezza e maestria narrativa, elementi spesso assenti da gran parte delle produzioni animate, e che renderebbero un anime di Buonanotte PunPun molto interessante.

Proseguiamo con Kagurabachi. Il breve fenomeno della nuova serie pubblicata su Shonen Jump che per qualche settimana è riuscito ad avvicinarsi pericolosamente a mostri sacri come ONE PIECE, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia nelle classifiche di lettura di MangaPlus. Il nuovo shonen di Takeruo Hokazono ha saputo già conquistare migliaia di lettori, e visto il potenziale della storia e questo seguito ormai affermato, possiamo davvero aspettarci l’annuncio di un anime nel 2024.

Spostiamoci verso un’opera biografica, incentrata sulla figura di Musashi Miyamoto: Vagabond del maestro Takehiko Inoue. Considerato uno dei migliori manga mai realizzati, Vagabond soffre anche di un’incredibile quantità di pause e interruzioni, ma gli appassionati continuano a sognare di vedere quelle tavole così dettagliate e dinamiche diventare animazioni su schermo.

Continuiamo con 20th Century Boys del maestro Naoki Urasawa, ospite all’edizione appena trascorsa del Lucca Comics&Games. Tra il mistery o la fantascienza, la serie presenta una trama originale, impreziosita dallo stile unico e indistinguibile di Urasawa che si dimostra un narratore sensibile e in grado di catturare la totale attenzione dei lettori. Visti gli adattamenti di Monster e Pluto, e l’accoglienza riservata a entrambi, possiamo aspettarci che prima o poi venga davvero prodotta una serie su 20th Century Boys.

Arriviamo a Steel Ball Run, settima parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki, e prima ad introdurre il concetto di dimensione alternativa e trasportarvi i lettori. La conclusione di Stone Ocean fa ben sperare che David Production annunci presto la produzione dell’anime della settima parte, ma stando anche alle dichiarazioni del direttore creativo Naokatsu Tsuda, realizzare una serie sviluppata attorno ad una gara di cavalli rappresenta una sfida immensa per qualunque studio d’animazione.

Torniamo da Takehiko Inoue, stavolta con REAL, spokon incentrato sul basket in carrozzina nel quale vengono approfonditi temi delicati, legati anche ad un aspetto più psicologico dello sport. Come per Vagabond anche REAL è stato segnato da lunghe pause, ma il desiderio di vedere la passione per il basket narrata da Inoue ancora una volta trasposta su schermo resta vivo nei fan.

Concludiamo con un’opera che ha ricevuto due trasposizioni animate, ma che hanno adattato solo parte della storia e spesso anche in maniera inadeguata o poco apprezzata per la qualità e l’utilizzo di tecnologie che non si adattano bene a riproporre lo stile del manga. Stiamo parlando di Berserk. Il dark fantasy di Kentaro Miura è tornato a scalare le classifiche mondiali dopo la scomparsa prematura dell’autore, e meriterebbe una trasposizione curata e completa che possa restituire in maniera più esaustiva la spettacolare brutalità di quel mondo.