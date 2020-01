73 svela le sue debolezze in Dragon Ball Super capitolo 56

L'arco di Moro ha avuto il merito di presentare personaggi completamente inediti nel mondo di Dragon Ball Super, specie tra le fila degli antagonisti. Oltre al nemico principale Moro, è stata presentata una pletora di criminali che per tanto tempo hanno imperversato nella galassia. Tra questi c'è il misterioso androide 73.

Come hanno avuto la sfortuna di scoprire i protagonisti nei capitoli precedenti di Dragon Ball Super, l'androide 73 ha un potere particolare: quello di replicare le abilità di chiunque riesca ad afferrare per il collo. Gohan e Piccolo l'hanno provato sulla loro pelle, così come, a sorpresa, Moro. Ciò ha reso l'androide 73 inarrestabile, almeno fino all'ultimo scontro avvenuto sulla Terra.

In occasione della nuova e definitiva ondata di attacchi, anche il cyborg alieno ha preso parte alla battaglia. I suoi avversari sono nuovamente Gohan e Piccolo di cui ruba i poteri. Tuttavia, stavolta, il duo si è preparato e riesce ad affrontarlo combinando gli attacchi. Ciò non è possibile per 73 che può usare un solo potere alla volta.

Qui naturalmente viene fuori un altro punto debole dell'androide, e cioè che sapendo in anticipo di quali poteri disporrà si potranno prendere le contromisure necessarie. Ciò ha portato in Dragon Ball Super alla comparsa degli androidi 17 e 18, immuni al potere di Moro e pertanto capaci di affrontare l'androide 73 senza problemi.

Per l'alieno sembra ormai dura riuscire a battere tutti i nemici che ha davanti, come si comporterà nel prossimo capitolo?