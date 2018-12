7SEEDS: annunciato il nuovo cast di doppiatori dell'anime Netflix

Netflix il mese scorso annunciò numerosi anime, tra cui 7SEEDS, tratto dal manga di Yumi Tamura conclusosi con 35 volumi e pubblicata tra il 2001 e il 2017. Oggi, tramite il sito ufficiale, arriva l'elenco dei nuovi doppiatori che si aggiungeranno ai già annunciati protagonisti.

Per l'opera edita da Shogakukan erano stati già annunciati otto doppiatori che avrebbero interpretato i protagonisti del Summer B Team di 7SEEDS:

Nao Tōyama come Natsu Iwashimizu

Jun Fukuyama come Arashi Aota

Katsuyuki Konishi come Semimaru Asai

Yoko Soumi come Botan Saotome

Kana Asumi come Matsuri Tendō

Akira Ishida come Chimaki Yamori

Aoi Yūki come Hotaru Kusakari

Kazuhiko Inoue come Kaname Mozunoto

A questi otto si aggiunge un nuovo ottetto che andrà invece a dare la voce ai personaggi dello Spring Team:

Yōko Hikasa come Hana Sugurono

Hirofumi Nojima come Haru Yukima

Ryotaro Okiayu come Mansaku Tsunomata

Eri Kitamura come Hibari Niigusa

Mamiko Noto come Chisa Taiami

Ryou Hirohashi come Momotarō Nobi

Shizuka Itou come Fujiko Amacha

Hisao Egawa come Dōsei Yanagi

In calce potete osservare il character design preparato per entrambi i gruppi, più la locandina ufficiale. Il nuovo anime Netflix di 7SEEDS sarà trasmesso a partire da aprile 2019 in tutto il mondo.