7SEEDS: Netflix produrrà l'adattamento anime del manga di Yumi Tamura

La mattinata odierna è davvero ricca di novità in casa Netflix: dopo gli annunci relativi a Ultraman e Knights of the Zodiac: Saint Seiya, il colosso streaming ci informa di un'altra importante acquisizione: è di poche ore fa, infatti, la notizia che Netflix produrrà un adattamento anime di 7SEEDS, manga di Yumi Tamura.

L'annuncio è arrivato in seguito alla segnalazione di un retailer nipponico, Rakuten, che ha notificato la copertina del numero di gennaio 2019 per il magazine Monthly Flowers, edito Shogakukan. La cover rivela, per l'appunto, che 7SEEDS riceverà un adattamento anime che verrà prodotto e distribuito da Netflix.

Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie attualmente conclusa di Yumi Tamura, che iniziò la serializzazione nel 2001 su Bessatsu Shojo Comics, prima di spostarsi in via definitiva su Monthly Flowers. Il manga si compone in tutto di 35 volumi, dei quali l'ultimo fu pubblicato in Giappone nell'agosto 2017 e comprendeva una limited edition con incluso un CD.

L'opera, che ha ottenuto una nomination per il 49° premio Seiun Awards lo scorso aprile e risulta alla ventesima posizione tra i manga più letti dalle ragazze secondo Kono Manga ga Sugoi! di Takarajimasha, narra le vicende di Natsu, una ragazza che un giorno si sveglia ritrovandosi nel bel mezzo dell'oceano.

La protagonista si trova in compagnia di altri sei sconosciuti, ma nessuno di essi è al corrente del perché si sono ritrovati in questa situazione. Il gruppo giunge infine su un'isola, dove una misteriosa guida gli spiega che sono stati selezionati per un progetto governativo crio-genetico, che consiste nel preservare un gruppo ristretto di persone per assicurare che l'umanità sopravviva a un'imminente catastrofe mondiale. E infatti i protagonisti si rendono conto di essersi risvegliati in un Giappone già martoriato dal cataclisma, e dovranno sopravvivere insieme in un mondo post-apocalittico.

Non ci resta che attendere ulteriori novità su questa nuova e interessante acquisizione di Netflix.