7SEEDS: presentati i doppiatori dei protagonisti del Fall Team

Molte sono le serie animate che si sono aggiunte al ricco palinsesto dela piattaforma streaming di Netflix e tra quelle attese figura 7SEEDS, adattamento tratto dall'omonimo manga di Yumi Tamura conclusosi nel 2017.

Dopo l'annuncio rilasciato nel novembre scorso, in seguito ad una segnalazione di un retailer nipponico, dell'adattamento a serie animata del maga 7SEEDS, ora il sito ufficiale ha rivelato altri otto membri del cast che andranno a comporre il Fall Team (immagine visibile in calce all'articolo):

Mayumi Asano - Ran Shishigaki

Kenta Miyake - Akiwo Haza

Ai Kakuma - Kurumi Shikano

Kaito Ishikawa - Ryusei Ogiwara

Mikako Komatsu - Akane Nashimoto

Daisuke Sakaguchi - Sakuya Yamaki

Takanori Hoshino - Hazuki Karita

Kenjiro Tsuda - Ryoya Izayoi

Già in precedenza sono stati annunciati, per l'opera edita da Shogakukan,i doppiatori dei protagonisti del Summer B Team e dello Spring Team. Al momento non abbiamo una data precisa sul debutto della serie animata, aspettiamo maggiori informazioni.

Ricordiamo che 7SEEDS è un manga giapponese di genere fantascientifico nato dalla fantasia di Yumi Tamura, serializzata in un primo momento sulla rivista Bessatsu Shōjo Comic e in seguito su Flowers. L'opera, che presto riceverà un adattamento animato prodotto da Netflix, segue le avventure di cinque gruppi di giovani adulti per la propria sopravvivenza dopo essersi risvegliati in un Giappone devastato dal cataclisma. Qualcuno di voi ha letto e conosce questa serie?