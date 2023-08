7th Time Loop: arriva l'adattamento anime! Trailer e cast d'eccezione

Overlap ha annunciato che l'opera di Tо̄ko Amekawa e Wan Hachipisu 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! debutterà nel con il suo adattamento anime nel 2024. Overlap ha svelato un video promozionale e i primi due membri del cast.

7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!, in giapponese Loop 7-kaime no Akuyaku Reijō wa, Moto Tekikoku de Jiyū Kimamana Hanayome Seikatsu o Mankitsu Suru, è uno degli anime maggiormente attesi dai fan visto il successo della light novel.

Ikumi Hasegawa, voce di Shirai in Blue Period e Ikuyo Kita in Bocchi the Rock! recita nell'anime come la protagonista femminile Rishe Imgard Wertsner , mentre Nobunaga Shimazaki, doppiatore di Seishiro Nagi in Blue Lock , Baki Hanma nell'omonima serie, Mahito in Jujutsu Kaisen, Yuki Soma in Fruits Basket e tanti altri, interpreta Arnold Hein . Kazuya Iwata dirige l'anime presso Studio KAI, casa di produzione di 7Seeds, in collaborazione con HORNETS.

La trama della serie ruota attorno alla giovane Rishe , rinata per la settima volta. Ha vissuto delle vite sbalorditive ed è passata dall'essere un'umile venditrice all'essere un nobile cavaliere che affila lame, quindi ora è determinato a rilassarsi e divertirsi. Ma per assaporare la bella vita deve prima sposare il bel principe, ma guarda caso è lo stesso che l'ha uccisa nella sua vita precedente.

Il trailer , che trovate al di sopra dell'articolo, dà un assaggio della trama di 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!. Nel frattempo, è disponibile anche un poster promozionale per la serie che vede i due protagonisti in una delle scene principali dell'opera.