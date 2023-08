8 anime che hanno disperatamente bisogno di un sequel!

Gli anime lasciati a metà nel loro momento clou sono numerosi e i fan non se lo meritano. Dopotutto, tutti gli spettatori vorrebbero scoprire il finale di una buona serie una volta intrapresa. Per fortuna esistono i manga, ma questo spesso non sopperisce la mancanza di un sequel animato.

Quali sono gli anime che dovrebbero avere assolutamente un proprio sequel?

Ao Haru Ride ci ha fatto emozionare e innamorare, regalandoci alcuni dei migliori momenti negli shojo, dunque una seconda stagione sarebbe doverosa, soprattutto visto il successo che ha ricevuto fra i fan.

Yona of the Dawn è uno shojo che ha saputo appassionare anche i migliori fan degli shonen e proprio per questi suoi toni, oltre che ad una buona gamma di personaggi interessanti, lo rende uno degli anime che dovrebbe ricevere almeno una seconda stagione.

Monthly Girls Nozaki-kun, mentre i protagonisti insegnavano agli spettatori come realizzare un manga con ogni suo procedimento, ha mostrato l'amore non corrisposto di Sakura per il talentuoso quanto ottuso Nozaki. Gli spettatori dell'opera meritano assolutamente di vedere se questi due ragazzi diventeranno una coppia un giorno, oppure Nozaki da bravo ahodere non si accorgerà mai dei sentimenti di Sakura.

Noragami con le sue due stagioni è riuscito ad appassionare il pubblico con uno shonen estremamente dignitoso e ben fatto che non mancava di momenti comici e romantici, tuttavia l'ultimo episodio di serie ci ha lasciato con una scena post-crediti che non poteva essere approfondita in un seguito.

Yuri on Ice, nonostante il grande successo del pubblico, non è riuscito ad ottenere una seconda stagione. Yuri on Ice è stato un fallimento finanziario secondo lo Studio MAPPA ed è stato un enorme peccato visto le premesse positive dell'opera.

Kimi ni Todoke, in italiano Arrivare a te, ha esplorato la storia d'amore in fiore dei protagonisti Sawako e Kazehaya in due stagioni, ma i lettori del manga sanno che anche gli altri personaggi hanno ricevuto il loro momento importante e il loro interesse amoroso, dunque sarebbe piacevole vedere il destino di questi altri ragazzi.

Hyouka è una storia d'amore e di mistero, ambientata al liceo, interessante e praticamente un capolavoro per gli appassionati di animazione. Dopo la seconda parte della serie, in sottotono rispetto alla prima, la serie è stata leggermente dimenticata, tuttavia questo non significa che non debba avere un'altra stagione per tornare a brillare.

No Game No Life è stata, per qualche motivo, abbandonata dalla Madhouse, nonostante il grande successo che la serie ha riscosso fra i fan e i 12 episodi con i 6 OAV sono troppi pochi per godersi l'opera.